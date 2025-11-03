「安美經中」戰略鬆動？美助韓建核潛艦 首爾與北京關係面臨考驗

美國總統川普（左）10月29日在南韓慶州國家博物館，獲贈新羅王朝的金冠複製品，南韓總統李在明向他致賀。（法新社）

在剛落幕的亞太經合會（APEC）峰會上，南韓總統李在明與美國總統川普達成協議，將由美國協助南韓建造核動力潛艦。根據德國之聲中文網分析，此舉被視為首爾正從美中之間的「平衡者」徹底倒向美國，其長期奉行的「安美經中」（安全靠美國、經濟靠中國）戰略，正在鬆動。

據韓方簡報，李在明在「川李會」中強調，為加強對北韓及中國潛艦活動的偵測能力，亟需核動力潛艦。對此，中國外交部發言人郭嘉昆警告，希望韓美雙方切實履行核不擴散義務，做促進地區和平穩定的事。南韓進步派媒體「京鄉新聞」也發表社論，擔憂此舉將對韓中關係產生負面影響，並可能引發東北亞安全局勢的連鎖反應。

「安美經多」？南韓路線之爭浮上檯面

南韓前駐英大使金健向德國之聲表示，隨著北韓核威脅升高，發展核潛艦是「必要的防衛手段」。但他也承認，此舉勢必觸發中國的敏感神經。南韓進步派媒體「韓民族新聞」擔憂，若駐韓美軍的角色從「協防南韓」轉變為「牽制中國」，韓中關係將面臨巨大考驗。

對此，金健指出，南韓正嘗試轉向「安美經多」模式，即在以美國為安全核心的同時，強化與歐盟及「全球南方」的合作，以分散對中國市場的依賴。然而，前駐歐盟大使李在春則認為，「安美經中」的結構仍具現實意義，韓國對中國的經濟依賴依然深厚。

美中貿易戰暫休兵 南韓急思全球供應鏈新佈局

保守派「朝鮮日報」評論稱，APEC期間美韓達成關稅協議，象徵美國主導的保護貿易時代開啟，也意味「安美經中」時代實質告終。報導指出，南韓必須在全球供應鏈重組中積極佈局，確保核心技術競爭力。學者也指出，本次APEC峰會是「AI與數位貿易規範競爭的分水嶺」，南韓需在半導體、電池等領域，從規範的「追隨者」轉為「制定者」。

