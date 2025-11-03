訂藥卻收到斷肢！ 包裹內放「2條斷臂、4根斷指」嚇壞收件人

女子收到藥品包裹，沒想到卻在包裹內驚見斷肢、手指。示意圖，非當事人。（彭博）

美國肯塔基州（Kentucky）一名女子近日收到快遞包裹時，原本以為只是日常訂購的藥品，沒想到拆開後卻驚見2隻人類手臂和4根手指，且全都放在冰塊上，讓她當場嚇得立刻撥打電話報警。經過調查後才發現，這竟是一樁離譜的包裹誤送事件。

根據《紐約郵報》報導，這名住在肯塔基州霍普金斯維爾（Hopkinsville）的女子，每月都會固定購買藥品宅配到家，但在10月29日晚上，她一如往常把打開包裹時，卻赫見冰塊上竟放著被砍斷的2條手臂和4根手指，讓她嚇得魂飛魄散。

女子當下立刻通知警方，在報案錄音中，她向警方表示，「我們原本在等一批從納什維爾機場空運來的緊急藥品，結果他們只送來2個箱子，打開後竟是用於移植的人體器官，看起來好像是醫用的」。警方調查後發現，原來這批包裹來自田納西州納什維爾（Nashville），應該是要送往當地的醫院或醫學院，用於外科手術訓練，沒想到卻被快遞人員搞錯送達地。

警方隨後聯繫當地驗屍官斯科特·丹尼爾（Scott Daniel），他表示，這些肢體來源自4具不同的屍體，目前尚不清楚是哪位送貨員搞錯了包裹。雖然確認只是烏龍事件，並非真正慘案，但丹尼爾強調，遇到類似狀況時一定要報警，他也肯定女子當下的處理方式。女子事後也表示，隔天已順利收到原本訂購的藥品。

