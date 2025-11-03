為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    遭隕石擊中？澳洲特斯拉擋風玻璃熔化 駕駛驚嚇：還以為撞車

    2025/11/03 17:25 編譯陳成良／綜合報導
    乍看像一般飛石造成的擋風玻璃裂痕，近看可見玻璃局部出現熔化現象，顯示撞擊物體溫度異常地高。（Andrew Melville-Smith/Facebook）

    乍看像一般飛石造成的擋風玻璃裂痕，近看可見玻璃局部出現熔化現象，顯示撞擊物體溫度異常地高。（Andrew Melville-Smith/Facebook）

    澳洲1名男子在高速公路上行駛時，其駕駛的特斯拉（Tesla）汽車遭到一個神秘物體撞擊。根據科學新聞網站ScienceAlert報導，若此物體最終被證實為隕石，這可能將是人類史上首度記錄到隕石擊中行進車輛的案例。

    南澳州1名獸醫梅爾維爾-史密斯（Andrew Melville-Smith）向澳洲廣播公司（ABC）表示，該物體撞擊其擋風玻璃的力道之大，使得玻璃似乎軟化並部分熔化。

    梅爾維爾-史密斯回憶：「我還以為我們撞車了，就是那麼大聲，那麼猛烈，完全出乎意料。」他補充說，當時車輛正處於自動輔助駕駛（Autopilot）模式，並若無其事地繼續行駛。

    南澳博物館已就此事件展開調查。該博物館礦物學家米尼（Kieran Meaney）表示：「真正不尋常的是，車子的擋風玻璃實際上已有些微熔化；無論是什麼東西擊中擋風玻璃，都帶有極高的熱量。」

    天外來客還是地球石？調查結果仍待揭曉

    科學家普遍認為，隕石在落到地表時，其本身其實是相當冰冷的。不過，如果一個物體移動得夠快，當其動能轉換為熱能時，確實能在撞擊瞬間產生極高的溫度。

    報導也指出，其他解釋或許可能性更高，包括太空垃圾、從路過的飛機上掉落的物體，甚至只是一顆普通的地球岩石。米尼表示：「目前，隕石是我們正在研究的理論。如果我們確實發現它是隕石，我們最終可能會前往事發地點，試圖找到那塊岩石。」

    南澳州獸醫安德魯．梅爾維爾-史密斯（Andrew Melville-Smith）指著其遭神秘物體擊中的特斯拉汽車擋風玻璃，該事件目前正由南澳博物館調查中。（Andrew Melville-Smith/Facebook）

    南澳州獸醫安德魯．梅爾維爾-史密斯（Andrew Melville-Smith）指著其遭神秘物體擊中的特斯拉汽車擋風玻璃，該事件目前正由南澳博物館調查中。（Andrew Melville-Smith/Facebook）

