    首頁 > 國際

    BBC揭密：中國長臂管轄伸入英國校園 雪菲爾哈倫大學封殺新疆研究

    2025/11/03 17:08 編譯陳成良／綜合報導
    英國雪菲爾哈倫大學人權與當代奴役問題教授墨菲（Laura Murphy），指控校方在中國壓力下中止新疆人權研究。（圖：Laura Murphy / Facebook）

    英國廣播公司（BBC）取得的內部文件顯示，英國雪菲爾哈倫大學（Sheffield Hallam University）為了保住中國留學生市場，在中國壓力下，不僅壓下了一份關於新疆維吾爾族強迫勞動的敏感研究報告，更一度禁止該校教授繼續進行相關研究。

    根據BBC報導，此事件的核心人物，是雪菲爾哈倫大學人權與當代奴役問題教授墨菲（Laura Murphy），她長期研究新疆的強迫勞動問題。2024年底，在來自中國官方的壓力下，校方決定不發表墨菲教授團隊的一份最終研究報告。2025年初，校方行政人員更告知她，「不能再繼續進行關於中國供應鏈與強迫勞動的研究」。

    墨菲教授隨後對校方提起法律訴訟，並成功取得相關內部文件。她向BBC表示，這些文件顯示，校方「曾直接與一個外國情報機構談判，用我的學術自由，來換取進入中國學生市場的機會。」

    中國施壓手段曝光：封鎖網站、威脅職員

    根據BBC取得的內部文件，中國的施壓行動自2022年8月便已開始，當時中國封鎖了該大學的網站，並癱瘓了所有與該校之間的電子郵件通訊。2024年，施壓行動升級。文件詳述，「三名國家安全部門官員」造訪了雪菲爾哈倫大學在中國的辦公室，一名當地職員被「盤問了兩個小時…要求停止研究活動的訊息非常明確。」

    校方最終道歉 英國政府曾向北京示警

    最終，在2024年9月，文件指出，「校方決定不發表關於中國強迫勞動研究的最終階段報告，此一決定被傳達給了國家安全部門……關係立即改善。」

    對此，雪菲爾哈倫大學現已向墨菲教授道歉，並表示她可以恢復其工作。英國政府發言人則向BBC表示，「在得知此案後，已向北京明確表示」，英國不會容忍任何外國勢力在英國進行恐嚇或騷擾。

