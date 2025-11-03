川普願調降10％關稅 專家：北京仍視美中整體關係調整打擊芬太尼力道

美國總統川普和中國國家主席習近平10月30日舉行「川習會」，並達成貿易協議，包括中方承諾遏阻芬太尼流入美國等。但專家質疑，中國不會兌現這個承諾。（法新社）

美國總統川普和中國國家主席習近平10月30日在南韓舉行的亞太經合會（APEC）領袖峰會舉行「川習會」，並達成貿易協議，包括中方承諾遏阻芬太尼流入美國等。《華爾街日報》2日報導，對川普而言，現在的挑戰是確保中國採取行動，並保持合作，但這其中存在多個不確定因素。

多年來，在致命芬太尼的問題上，美國和中國一直陷入一種固定模式：白宮向北京施壓，要求阻止中國公司向墨西哥出口用於製造芬太尼的化學品；北京會採取一些漸進措施，以換取華府放鬆經濟壓力。但當兩國關係惡化時，中國又會拖延行動。

川普10月30日與中國領導人習近平舉行峰會後表示，由於中國在打擊芬太尼方面採取了「非常強有力的行動」，且習近平承諾會採取更多行動，因此他將把對中國芬太尼的懲罰性關稅由20%降至10%。

這是美國為爭取中國協助遏制芬太尼禍害而採取的最新行動；芬太尼問題已導致數十萬美國人死亡。對川普來說，現在的挑戰是確保中國採取行動，並保持合作，尤其是在北京當局一直抵制美國關稅的情況下。

白宮1名官員表示，川普政府將在未來幾週與中國官員成立工作小組，以制定客觀的衡量標準，並確保各方履行承諾。

中國與類鴉片藥物芬太尼危機的主要關聯在於，墨西哥販毒集團生產芬太尼，並走私到美國，需要用到的化學品（即前體）則來自中國。儘管川普已敦促墨西哥動用執法力量，要說服北京當局相信嚴厲打擊芬太尼符合中國自身利益，卻更為困難。

華府智庫「布魯金斯學會」禁毒專家費爾巴布-布朗（Vanda Felbab-Brown）表示，中國會根據美中整體關係來調整禁毒合作事宜。她說：「如果關係進展順利，中方就願意擴大合作，當關係惡化時，合作就會減弱。」

