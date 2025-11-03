「頓內茨克門戶」快失守！烏東重鎮波克羅夫斯克陷危

俄軍壓境波克羅夫斯克之際，烏軍撤離前線城鎮居民。（路透）

被視為烏克蘭「頓內茨克門戶」的東部前線重要後勤城市「波克羅夫斯克」（Pokrovsk），近期戰況陷入危急，恐有遭俄軍攻破之勢。對此，烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）駁斥外界說法，強調部隊仍堅守陣地。

烏軍總司令：部隊堅守陣地

瑟爾斯基在社群媒體寫道，「我們仍鎮守著波克羅夫斯克」、「一項把敵軍從波克羅夫斯克摧毀、驅逐出去的全面行動正在進行中。」

為了完全掌控頓內茨克，俄軍自2024年中以來便亟欲拿下具重要戰略地位的波克羅夫斯克。這座戰前住有7萬居民的城市，已在戰爭摧殘下斷垣殘壁。俄軍宣稱，在超過一年的戰鬥下，終將以鉗形攻勢圍困該城。若波克羅夫斯克落入俄軍之手，將是俄國自去年初經歷血腥戰鬥奪取阿瓦迪夫卡（Avdiivka）後另一項重大領土戰果。這段期間，俄軍在劇烈的戰鬥中緩慢但穩定地沿著1000公里前線推進。

俄羅斯官員指出，掌控波克羅夫斯克和鄰近的康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）可讓俄軍向北長驅直入，作為奪取烏克蘭在頓內茨克兩大城市據點，克拉莫托斯克（Kramatorsk）和斯拉夫楊斯克（Sloviansk）的進攻跳板。

