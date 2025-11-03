哈瑪斯11/2移交3具人質遺體 以色列確認身分皆軍人

哈瑪斯2日通過紅十字會交3具遺體交還給以色列。（美聯社）

以色列今（3）日確認，哈瑪斯在前一天交還的遺體，屬於3名在2023年10月7日哈瑪斯襲擊事件中被綁架的人質。此前哈瑪斯10月31日也將3具遺體移交給以色列，但以色列法醫評估後研判沒有任何遺體屬於人質。

根據法新社報導，2日移交給以色列的第一具遺體是擁有美國與以色列國籍的內特拉（Omer Neutra）上尉，被綁架時年僅21歲。第二具遺體是丹尼爾（Oz Daniel）下士，被綁架時年僅19歲。第三具遺體是最終被哈瑪斯殺害的哈馬米（Assaf Hamami）上校，他於40歲死亡。

哈瑪斯通過紅十字會交還這些遺體。其武裝部門表示，於2日早些時候在加薩南部某條隧道的路線上發現3具遺體。

自加薩停火協議實施後，哈瑪斯已釋放20名倖存人質，並開始交還28名已故人質的遺體。截至目前，哈瑪斯已交還其中20具遺體，包括18名以色列人、1名泰國人和1名尼泊爾人。

以色列指責哈瑪斯在歸還遺體方面拖延，而哈瑪斯稱因許多遺體被埋在加薩瓦礫中，導致尋找遺體的進展緩慢。

哈瑪斯已多次呼籲調解人和紅十字會向其提供必要設備和人員，以加速回收人質遺體。

