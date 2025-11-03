香港法院駁回申請 支聯會前副主席鄒幸彤「煽動顛覆案」將續審

前「香港支聯會」副主席鄒幸彤因組織紀念天安門事件的維園燭光晚會，遭港府以《港區國安法》起訴「煽動顛覆國家政權罪」。（美聯社檔案照）

美聯社報導，香港高等法院3日駁回了前「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（支聯會）副主席鄒幸彤，要求撤銷其起訴的申請。根據美聯社報導，這意味著這起備受關注的《港區國安法》案件將繼續進行，此案被廣泛視為對香港民主運動長年打壓的一部分。

身為大律師的鄒幸彤，因組織紀念1989年北京天安門屠殺的維園燭光晚會，於2021年與支聯會另外兩名前領袖何俊仁、李卓人，一同被控「煽動他人顛覆國家政權」，最高可處無期徒刑。

鄒幸彤自辯批控罪含糊 檢方稱違反中國憲法

在法庭上為自己辯護的鄒幸彤表示，起訴書的內容「含糊得令人無法接受」，因為當局並未具體說明他們3人，究竟是以何種「非法手段」煽動他人。她認為，這可能構成一種「羅織罪名」（catch-all charge）。

對此，檢方則辯稱，「非法手段」意指那些違反中國憲法的行為，該憲法規定，共產黨的領導是中國特色社會主義的決定性特徵，禁止破壞社會主義制度。最終，由政府指派審理此案的3名法官，駁回了鄒幸彤的申請。

由支聯會主辦的維園燭光晚會，曾是數十年來，中國土地上唯一一場大規模公開紀念1989年天安門鎮壓的活動。然而，港府自2020年起，便以防疫措施為由，禁止其舉行。

隨著警方對支聯會展開調查，指控其為海外民主團體工作，該組織面臨的壓力日益加劇。支聯會否認這些指控並拒絕合作，其後，鄒幸彤、何俊仁與李卓人便遭《港區國安法》起訴。2021年，支聯會成員投票決定解散。

案件的審判定於明年1月22日舉行。報導指出，自疫情相關的集會限制解除後，過去舉行燭光晚會的維多利亞公園，在每年的天安門紀念日，都已被展示中國食品與產品的親中嘉年華會所佔據。

