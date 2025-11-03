10年沒拔！手鐲「長進肉裡」化膿飄惡臭 中國女險截肢

手鐲和串珠鏈「長」進肉裏。（圖：福建衛生報）

中國福建省寧德市近日出現1起驚悚醫療案例，1名33歲龔姓女子因手腕上的銀手鐲與串珠，長達10年未曾取下，隨著體重增加，飾品竟不知不覺中「長進肉裡」，導致嚴重感染、紅腫化膿。醫師警告，若再延誤就醫，不僅可能需要截肢，甚至恐引發敗血症危及性命。

根據《福建衛生報》報導，龔女10年前戴上銀手鐲與串珠後，幾乎從未摘下。這些年來，隨著她的體重增加，她發現手腕越來越緊，但一開始並未放在心上。直到近半年，她戴著飾品的手腕皮膚，反覆出現紅腫、搔癢，她以為只是普通皮膚炎，便自行塗抹藥膏處理。

豈料，約2週前，她的情況急轉直下，手腕不僅劇痛，更滲出膿液。她仔細一看才驚覺，有部分手鐲已「嵌入肉中」，完全取不下來，於是立即就醫。

醫師檢查後指出，這是首飾長期壓迫摩擦，加上細菌感染，造成的慢性發炎與肉芽組織增生。增生的組織已形成1圈「肉環」，緊緊包裹住飾品，並散發惡臭。

由於感染嚴重，醫療團隊決定採取手術處理。主刀醫師形容，手術過程如同「考古挖掘」，必須沿著手鐲與串珠的形狀，小心翼翼地將被肉芽組織「吞噬」的部分分離出來，避免傷及血管與神經。歷經約1小時的精細操作，手術團隊才成功取出已失去光澤的首飾。術後龔女感激地表示：「真的太謝謝醫生了，我以為我的手保不住了！」

對此，醫師提醒民眾，長期佩戴飾品應定期清潔，若體重增加或出現水腫導致飾品緊繃，應及早移除。若佩戴部位出現紅腫、疼痛等情況，應立即取下並就醫。

