    首頁 > 國際

    洛杉磯中共領事館前挺台灣示威 流亡美國中國人高喊：我們都是沈伯洋

    2025/11/03 16:37 即時新聞／綜合報導
    美國洛杉磯中共領事館前聚集抗議群眾，聲援台灣以及沈伯洋立委。（擷取自fe.ng8544/Threads）

    美國洛杉磯中共領事館前聚集抗議群眾，聲援台灣以及沈伯洋立委。（擷取自fe.ng8544/Threads）

    中國重慶公安日前宣布，針對台灣民進黨立委沈伯洋以「涉嫌分裂國家」罪名立案偵查，此舉引發各界關注。美國洛杉磯的中國領事館外，今（3）日出現聲援沈伯洋與台灣民主的示威行動，現場聚集流亡美國的中國人高舉標語、拉布條表達抗議。

    洛杉磯中國領事館前示威現場可見，群眾拉起寫著「台灣一邊一國互不隸屬，中共跨國通緝沈伯洋無恥」的白布條、「聲援台灣，捍衛民主」、「一邊一國，互不隸屬，拒絕武統，拒絕滲透」等標語，強調台灣主權與民主價值。

    參與者在社群平台X及Threads發文表示，由於沈伯洋遭到中共通緝，他們今天特地在洛杉磯中國領事館前舉行聲援活動。活動期間，洛杉磯中國領事館旁的花圃突然開始灑水，「看來我們中國人支持台獨戳到了共產黨的痛點，今天我們都是台獨份子，是來自中國的台獨份子，今天我們都是沈伯洋，台灣獨立，光榮萬歲」。

    他也在影片中強調，儘管「共匪」在這裡灑水，他們依然會繼續組織活動，不會因此放棄。今天的主題是聲援台灣及沈伯洋委員，同時明確地告訴中共，「我們中國人也支持台獨、民進黨政府及沈伯洋，我們都是台獨份子」。

    另外他也指出，中共這個所謂的「中國」從來沒有統治過台灣，台灣是一個主權獨立的國家。況且中共沒有民主、自由、人權，而台灣是一個民主自由的現代化國家，「作為中國人，我們國家不正常，因此我們支持台灣這個正常國家。」

    貼文及影片隨即引發廣泛討論，網友紛紛留言表示，「謝謝您們支持沈伯洋，打倒邪惡的中國共產黨！臺灣獨立萬歲！」、「反觀台灣一堆智X還在支持國民黨」、「希望你們平平安安的把這波浪潮推回去，讓更多應該站起來的人站得住腳」、「同時島內還有一群人為了沈伯洋可能被長臂管轄引渡而歡欣鼓舞，這才是為了鬥爭喪失人性」。

    抗議群眾手持「我是頑固台獨分子」、「聲援台灣，捍衛民主」等標語，展現對台灣民主的支持。（本報合成，擷取自fe.ng8544/Threads）

    抗議群眾手持「我是頑固台獨分子」、「聲援台灣，捍衛民主」等標語，展現對台灣民主的支持。（本報合成，擷取自fe.ng8544/Threads）

