勞動力短缺》日本27市町村外籍居民佔逾10％ 工業區、旅遊區最多

日本勞動力短缺問題嚴重，致使外籍勞工人數持續攀升。圖為東京原宿鬧區。（歐新社）

「共同社」3日報導，日本政府最新公布的數據顯示，截至今年1月，日本全國已有27個市町村的外籍居民佔比超過10%，以工業區和旅遊區最為明顯。

據報導，隨著勞動力短缺日益嚴重，愈來愈多外國人做為必要行業工作者在日本定居。根據居民登記數據和移民統計數據，截至去年底，日本外籍居民人數已達376萬，比去年同期增加35萬人，打破紀錄。

請繼續往下閱讀...

2023年，日本國立人口與社會保障研究所曾預測，到2070年，外國居民將佔日本總人口的10.8%。目前，外籍居民比率高於全國平均3%的市町村，通常是工業區或旅遊勝地。

一項涵蓋1892個市町村和行政區的數據分析發現，北海道志茂羽村的外國居民比率最高、達36.6%。緊隨其後的是同樣位於北海道的赤井川村、大阪府生野區、群馬縣大泉町及北海道俱知安町，這些地區的外國居民比率均超過20%。

這27個市町村分佈在日本47個都道府縣中的13個，不僅是工業區和旅遊景點，還包括一些擁有長期外國居民社區的地區。

其中近80%的市町村外國居民比率，已超過國立人口與社會保障研究所預測的10.8%。與此同時，27個都道府縣共有151個市町村的外國居民佔比超過總人口的5%，而僅有2個村莊的外國居民為零。

直到1960年代，日本的外國居民人數一直徘徊在60萬左右。1990年，日本修改移民法，允許日裔人士以長期居民身分在日本居住，此後外國居民人數的成長更為顯著。

儘管在2008年全球金融危機期間，由於裁員和回流，外國居民人數有所下降，但之後又開始回升。在COVID-19疫情期間，外國居民人數再次下降，目前正處於第三階段的增長期。近年來，特定技術簽證的推出及其他移民制度的改，革進一步加速外國居民人口的成長。

在沖繩縣恩納村，度假飯店沿海岸線林立，外國居民佔當地人口的12.4%。據該村稱，自13年前建立大專院校以來，外籍居民的比例增加，許多人現在旅館和餐廳工作。不過，一名村幹部直言：「我們沒有看到問題增加。看來我們相處得很好。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法