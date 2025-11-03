民調顯示 3分之2美國人認為美國「嚴重走錯方向」

63％的受訪者認為川普脫離群眾，36％的受訪者認為川普了解多數美國民眾的訴求。（美聯社）

美國《國會山莊報》（The Hill）2日報導，《美國廣播公司新聞網》（ABC News）、《華盛頓郵報》和易普索（Ipsos）聯合發布的一項最新民調顯示，3分之2的美國民眾認為美國已走上錯誤的道路。

這項上週進行的調查顯示，67％的受訪者認為美國「嚴重走錯方向」，而32％的受訪者則認為美國「總體上正朝著正確的方向發展」。

調查數據存在明顯的黨派分歧。大多數民主黨人和獨立人士（分別為95％和77％）對國家發展方向持悲觀態度，而只有29％的共和黨人持相同觀點。

按人口統計細分，87％的黑人受訪者、71％的西班牙裔受訪者、71％的亞裔受訪者和61％的白人受訪者認為美國正朝著錯誤的方向發展。

最新調查結果顯示，與2024年11月大選前夕相比，這一比例有所下降。當時，75％的受訪者認為國家正朝著錯誤的方向發展。

與此同時，受訪者普遍認為共和、民主兩黨都脫離多數美國民眾的實際情況。

此一趨勢在民主黨身上尤為明顯，68％的受訪者認為民主黨「脫離群眾」，只有30％的受訪者認為民主黨了解當今美國民眾的訴求。

61％的受訪者認為共和黨「脫離群眾」，37％的受訪者認為共和黨了解民眾；另外，63％的受訪者認為川普脫離群眾，36％的受訪者認為川普了解多數美國民眾的訴求。

這項於10月24日至28日進行的調查共訪問2725名成年人，誤差幅度為1.9個百分點。

