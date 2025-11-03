為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    民調顯示 3分之2美國人認為美國「嚴重走錯方向」

    2025/11/03 15:15 編譯孫宇青／綜合報導
    63％的受訪者認為川普脫離群眾，36％的受訪者認為川普了解多數美國民眾的訴求。（美聯社）

    63％的受訪者認為川普脫離群眾，36％的受訪者認為川普了解多數美國民眾的訴求。（美聯社）

    美國《國會山莊報》（The Hill）2日報導，《美國廣播公司新聞網》（ABC News）、《華盛頓郵報》和易普索（Ipsos）聯合發布的一項最新民調顯示，3分之2的美國民眾認為美國已走上錯誤的道路。

    這項上週進行的調查顯示，67％的受訪者認為美國「嚴重走錯方向」，而32％的受訪者則認為美國「總體上正朝著正確的方向發展」。

    調查數據存在明顯的黨派分歧。大多數民主黨人和獨立人士（分別為95％和77％）對國家發展方向持悲觀態度，而只有29％的共和黨人持相同觀點。

    按人口統計細分，87％的黑人受訪者、71％的西班牙裔受訪者、71％的亞裔受訪者和61％的白人受訪者認為美國正朝著錯誤的方向發展。

    最新調查結果顯示，與2024年11月大選前夕相比，這一比例有所下降。當時，75％的受訪者認為國家正朝著錯誤的方向發展。

    與此同時，受訪者普遍認為共和、民主兩黨都脫離多數美國民眾的實際情況。

    此一趨勢在民主黨身上尤為明顯，68％的受訪者認為民主黨「脫離群眾」，只有30％的受訪者認為民主黨了解當今美國民眾的訴求。

    61％的受訪者認為共和黨「脫離群眾」，37％的受訪者認為共和黨了解民眾；另外，63％的受訪者認為川普脫離群眾，36％的受訪者認為川普了解多數美國民眾的訴求。

    這項於10月24日至28日進行的調查共訪問2725名成年人，誤差幅度為1.9個百分點。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播