為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    首批「愛國者治港」議員卸任 《法新社》：香港立法會已淪「回音室」

    2025/11/03 15:12 編譯孫宇青／綜合報導
    甫卸任香港立法會議員的狄志遠坦言，他曾認為提出香港特首普選議案仍有迴旋餘地，但事實證明他過度樂觀。（法新社）

    甫卸任香港立法會議員的狄志遠坦言，他曾認為提出香港特首普選議案仍有迴旋餘地，但事實證明他過度樂觀。（法新社）

    香港第7屆立法會在10月23日後宣布休會，準備在12月進行換屆選舉。《法新社》3日充滿諷刺意味地指出，這是首批按照北京「愛國者治港」口號選出的議員，他們在任期最後1天合照留念，「慶祝4年無反對派政治的圓滿結束」，如今的香港立法會已淪為「回音室」。

    據報導，儘管立法會議員在大合照時笑容滿面，但約有3分之1的議員不再尋求連任，其中包括唯一自稱「非建制派」的狄志遠。狄志遠說道：「過去（立法會）享有言論自由，現在更加趨同。雖然有多種聲音，但不夠多元化。」

    學者和觀察家指出，狄志遠和其他一些即將離任的議員反映出，香港立法會如今已無法容忍哪怕是輕微的異議，而從內部改革體制的嘗試也已失敗。香港曾有20年充滿活力的反對派政治，其興起於英國治理時代的最後幾年，並在2010年代發展成為一個民主聯盟，但最終被徹底瓦解。

    香港浸會大學政治學教授陳家洛表示：「（如今）許多立法會的演講都帶有回音室效應，政治文化單調乏味，那些相對活躍的議員也放棄連任。」

    《法新社》指出，即將卸任的立法會議員給出的理由包括年齡和政黨策略，並有10幾位議員拒絕接受訪問。

    2021年，北京對香港選舉制度進行全面改革，以確保只有「愛國者」才能擔任公職。此前2年，香港爆發大規模且有時演變為暴力衝突的民主抗議活動。

    在開始4年任期之前，狄志遠曾矢言要讓其他立法會議員就香港特首普選此一熱門議題展開辯論，「我非常遺憾未能提出這項動議」，並補充說，他之前過於樂觀地認為自己有迴旋餘地。

    當被問及是否認為自己可以在某些法案上違背北京的意願時，狄志強回答說：「國安法（2020年）實施後，存在著一些紅線。不管你喜不喜歡，這就是現實。」

    但72歲的資深立法會議員盧偉國表示，他更喜歡這種新模式，而不是反對派「破壞份子」在他2010年代首次當選時所採用的冗長辯論策略。盧偉國告訴《法新社》：「我們在審查政府提案、撥款申請和法案方面效率更高了。」

    即將卸任的立法會主席梁君彥不認同立法會淪為北京「橡皮圖章」的說法，「如果我們只是橡皮圖章，就不會提出這麼多意見了」。但1位不願透露姓名的非政府組織政策研究員表示，立法會議員「消極被動」，導致政府問責減弱，「總體而言，立法會議員提出的問題少了很多，這影響了各項公共政策的透明度」。

    1家香港本地智庫指出，9月的1項調查顯示，只有30％的受訪者對立法會感到滿意，而50％的受訪者表示不滿意。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播