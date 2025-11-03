美國拉斯維加斯大都會警察局，得到億萬富翁的捐贈，推出以10輛特斯拉Cyber​​truck組成的巡邏車隊。（美聯社）

美國內華達州拉斯維加斯大都會警察局（Las Vegas Metropolitan Police Department），得到億萬富翁的捐贈，成立了以10輛特斯拉「科幻皮卡」Cyber​​truck組成的巡邏車隊。

據《美聯社》報導，這10輛Cyber​​truck裝有警示燈和警笛，車身印有警局標誌，目前已有大約400名警察完成培訓，能夠駕駛這些電動皮卡上路，至於充電的話會使用公共充電站。

內華達州克拉克郡（賭城位於轄區內）警長麥克馬希爾（Kevin McMahill），召開記者會介紹Cyber​​truck車隊時，指稱這就是警務的未來，除了日常巡邏之外，還能臨時設立路障、處理槍擊案。

麥克馬希爾表示，Cyber​​truck巡邏車將配備散彈槍、盾牌、梯子，以便應對任何情況，並且車身能夠防彈，可以更好地保護警員。麥克馬希爾透露，每輛Cyber​​truck的價格在8萬至11.5萬美元（約新台幣246萬至354萬元）之間。

據了解，向賭城警方捐款的神祕富豪，是矽谷創投公司Andreessen Horowitz的聯合創始人霍洛維茨（Ben Horowitz）和妻子，他們歷來捐出超過700萬美元（約新台幣2.15億元）讓警方添購設備。

