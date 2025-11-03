科學家首度直擊！虎鯨獵殺大白鯊 竟用「癱瘓技」活體摘肝

科學家首度直擊虎鯨（左）獵殺幼年大白鯊（右）的驚人畫面。虎鯨會先將幼鯊翻轉使其癱瘓，再精準地摘取其肝臟。圖中可見大白鯊身上已有明顯傷口。（圖擷取自Marco Villegas/ Telegram）

虎鯨（Orca）又被稱為殺人鯨，其名絕非無的放矢。根據1篇最新科學研究，一群位於墨西哥加利福尼亞灣的虎鯨，被觀測到正使用1種充滿算計且極其殘酷的狩獵策略，來對付幼年的大白鯊。牠們會先將幼鯊翻轉過來使其癱瘓，然後再撕扯出其富含營養的肝臟。

根據發表於《海洋科學前沿》（Frontiers in Marine Science）期刊的研究，這些觀察結果表明，虎鯨獵殺大白鯊的頻率，可能比過去所理解的更為頻繁。

《華盛頓郵報》報導，研究人員在對加利福尼亞灣1個虎鯨群進行例行監測時，2度觀測到牠們的獵殺行動，共導致3隻幼年大白鯊死亡。這個被稱為「蒙特蘇馬的鯨群」（Moctezuma’s pod）的虎鯨家族，在2020年與2022年的2次獵殺中，都使用了類似的協同技巧。

牠們攻擊的關鍵，在於將鯊魚翻轉成背部朝下的姿勢，這種技巧會引發鯊魚一種名為「強直靜止」（tonic immobility）的短暫狀態，有效地使獵物癱瘓。論文作者、海洋生物學家里瓦斯（Erick Higuera Rivas）在聲明中解釋：「這種暫時狀態使鯊魚毫無防備，讓虎鯨得以摘取其營養豐富的肝臟，並可能在拋棄其餘屍體前，食用其他器官。」

在獵捕過程中，多隻虎鯨會合作將幼鯊推至水面，然後將其翻轉。隨後，虎鯨群會再次出現，嘴裡只叼著鯊魚的肝臟。

鎖定幼鯊下手 凸顯虎鯨高度智慧

研究人員懷疑，這群虎鯨可能正在利用附近的一個鯊魚繁殖區，這讓牠們得以捕食體型較小、經驗較不足的幼鯊，這些幼鯊可能尚未學會必要的反捕食反應。

論文共同作者、加州州立大學海洋生態學家喬根森（Salvador Jorgensen）表示：「成年大白鯊對虎鯨的獵捕反應迅速，會完全撤離牠們的季節性聚集區，數月不歸。但這些幼年大白鯊，可能對虎鯨還很『天真』。」

里瓦斯認為，這種複雜的技巧，證明了「虎鯨先進的智慧、戰略思維與複雜的社會學習能力，因為這些狩獵技巧，是在牠們的鯨群中，透過世代相傳的。」

