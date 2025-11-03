阿爾卑斯山雪崩致5名德國登山者死亡 包括1對父女

義大利救援人員稱，5名德國登山者在義大利阿爾卑斯山遭遇雪崩後不幸喪生。圖為救援人員動用直升機。（歐新社）

義大利救援人員稱，5名德國登山者攀登位於阿爾卑斯山的奧特勒（Ortler）山脈時遭遇雪崩，不幸喪生。罹難者中包括1名17歲少女及其父親。

根據英國廣播公司新聞網（BBC）報導，德國登山者們1日分批攀登奧特勒（Ortler）山脈的韋爾塔納峰（Cima Vertana），於下午4時左右突然遭遇雪崩。1個由2名德國登山者組成的小組倖存下來後報警，接著被送往附近城市博爾扎諾（Bolzano）的1家醫院接受治療。

義大利高山與洞穴救援隊1日找到1個由3名德國人組成的小組。救援隊稱該小組「完全被雪崩捲走」，所有人都喪生。

截至1日晚間，由1對德國父女所組成的小組仍下落不明。蘇爾登（Sulden）山地救援隊發言人雷恩斯塔德勒（Olaf Reinstadler）指出，鑑於他們從大約200公尺高處墜落，幾乎沒有希望還活著。

2日天亮後，搜救行動重新展開行動。救援隊動用直升機、無人機和熱成像儀進行搜索，並在不久後發現父女的遺體。阿爾卑斯山救援發言人卡塔尼亞（Federico Catania）聲稱，他們被雪崩捲到了溝壑的下游。

雪崩是阿爾卑斯山長期存在的難題，其10年平均死亡人數高於大多數其他滑雪國家。

