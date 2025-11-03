為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    阿爾卑斯山雪崩致5名德國登山者死亡 包括1對父女

    2025/11/03 14:49 編譯謝宜哲／綜合報導
    義大利救援人員稱，5名德國登山者在義大利阿爾卑斯山遭遇雪崩後不幸喪生。圖為救援人員動用直升機。（歐新社）

    義大利救援人員稱，5名德國登山者在義大利阿爾卑斯山遭遇雪崩後不幸喪生。圖為救援人員動用直升機。（歐新社）

    義大利救援人員稱，5名德國登山者攀登位於阿爾卑斯山的奧特勒（Ortler）山脈時遭遇雪崩，不幸喪生。罹難者中包括1名17歲少女及其父親。

    根據英國廣播公司新聞網（BBC）報導，德國登山者們1日分批攀登奧特勒（Ortler）山脈的韋爾塔納峰（Cima Vertana），於下午4時左右突然遭遇雪崩。1個由2名德國登山者組成的小組倖存下來後報警，接著被送往附近城市博爾扎諾（Bolzano）的1家醫院接受治療。

    義大利高山與洞穴救援隊1日找到1個由3名德國人組成的小組。救援隊稱該小組「完全被雪崩捲走」，所有人都喪生。

    截至1日晚間，由1對德國父女所組成的小組仍下落不明。蘇爾登（Sulden）山地救援隊發言人雷恩斯塔德勒（Olaf Reinstadler）指出，鑑於他們從大約200公尺高處墜落，幾乎沒有希望還活著。

    2日天亮後，搜救行動重新展開行動。救援隊動用直升機、無人機和熱成像儀進行搜索，並在不久後發現父女的遺體。阿爾卑斯山救援發言人卡塔尼亞（Federico Catania）聲稱，他們被雪崩捲到了溝壑的下游。

    雪崩是阿爾卑斯山長期存在的難題，其10年平均死亡人數高於大多數其他滑雪國家。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播