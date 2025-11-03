阿富汗強震逾20死、320傷 著名藍色清真寺受損

阿富汗北部城市馬薩里沙利夫（Mazar-e Sharif）附近發生規模6.3地震，目前已造成超過20人喪命、約320人受傷，著名的藍色清真寺（Blue Mosque）部分結構也受損。（法新社）

阿富汗北部城市馬薩里沙利夫（Mazar-e Sharif）附近發生規模6.3地震，目前已造成超過20人喪命、約320人受傷，著名的藍色清真寺（Blue Mosque）部分結構也受損。

人在現場的法新社記者指出，以色彩繽紛瓷磚聞名的15世紀著名地標藍色清真寺一座宣禮塔部分結構受損，殘骸散落在清真寺院內。這座精緻華麗的清真寺是阿富汗少數旅遊景點之一。

路透社報導，美國地質調查所（USGS）通報，這起地震震央在馬薩里沙利夫附近，震源深度28公里。當地人口約52.3萬人。

阿富汗國防部在聲明中說，巴爾赫省（Balkh）與沙曼岡省（Samangan）受災最為嚴重，已傳出有多名居民罹難。軍方救難與緊急應變小組立即趕赴現場救援、協助運送傷者及安置災民。

衛生部發言人阿瑪爾（Sharafat Zaman Amar）表示，救援行動仍在持續，傷亡人數恐將進一步增加，「醫療團隊已抵達災區，附近所有醫院都已進入待命狀態」。

USGS在其「因應全球地震即時評估系統」（PAGER）發布橙色警報，並指出「可能會有重大傷亡，災情可能範圍廣泛」。根據過往紀錄，達到此級別的地震通常需要地區甚至全國層級的緊急應變。

阿富汗地處兩條主要活躍斷層帶交會處，地震災害頻繁。今年8月底，阿富汗東南部曾發生強震及多次餘震，造成逾2200人喪生、數以千計人受傷。

社群平台X流傳的影像畫面可見倒塌的建築與殘骸，救難人員正努力從瓦礫堆中救出受困民眾。

路透社未能立即核實這些影片與照片的真實性。

