川普威脅採取軍事行動 奈及利亞總統顧問：應是談判策略

美國總統川普1日指控奈及利亞政府未能遏阻當地基督徒遭殺害，威脅立即停止對該國所有援助，並下令戰爭部（國防部）為可能採取的軍事行動做好準備。《華盛頓郵報》2日指出，奈國民眾試圖解讀川普的訊息，但對此感到困惑和恐懼。奈國總統顧問則駁斥相關言論，認為這是川普的談判策略。

據報導，在川普發表上述言論後，奈國社群平台瞬間沸騰，許多民眾對川普的憤怒感到困惑。奈國總統提努布（Bola Ahmed Tinubu）的顧問布瓦拉（Daniel Bwala）反駁川普有關基督徒是特定目標的說法，但他表示讚賞川普對安全局勢的關注。

布瓦拉還表示，奈國政府將川普的威脅視為談判策略，並補充說，奈國政府歡迎美國加強情報共享，「打擊恐怖主義是全世界共同關注的問題，這是我們的觀點。我們預計美國不會在奈國採取軍事行動，但我們認為兩國領袖可以達成共識」。

奈及利亞是一個擁有超過2.3億人口的多元化多民族國家，其人口大致分為穆斯林和基督徒兩派。有些民調顯示基督教徒和穆斯林的比例幾乎持平，也有些民調顯示，基督教徒約佔45％，穆斯林約佔55％。分析人士則指出，該國的暴力事件對奈國民眾產生廣泛影響，無論其宗教信仰為何。

近幾週，一些美國政界人士呼籲更加關注奈國基督徒遭殺害的事件。上個月，德州共和黨籍參議員克魯茲在Ｘ平台發文指責奈國官員「無視甚至縱容伊斯蘭聖戰士對基督徒的大規模屠殺」，並提出一項法案，旨在「對這些官員實施強有力的制裁和其他措施」。

奈國前參議員、人權活動家薩尼（Shehu Sani）表示，奈國持續不斷的治安問題應歸咎於奈國政府，但2023年當選的提努布政府在消除暴力方面比前政府做出更多努力。薩尼補充說，如果川普發動軍事行動，「這將引發奈國的宗教和種族危機，「這只會製造更多問題，而不會解決問題」。

