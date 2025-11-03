為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    阿富汗北部6.3強震 死亡人數攀升至逾20死、320傷

    2025/11/03 13:59 編譯陳成良／綜合報導
    阿富汗北部3日凌晨發生芮氏規模6.3強震，造成數百人傷亡。圖為一名頭部受傷的婦女）在馬扎里沙里夫的醫院病床上接受治療。（法新社）

    阿富汗北部3日凌晨發生芮氏規模6.3強震，造成數百人傷亡。圖為一名頭部受傷的婦女）在馬扎里沙里夫的醫院病床上接受治療。（法新社）

    阿富汗北部3日凌晨發生芮氏規模6.3的強烈地震，根據阿富汗衛生部的最新統計，死亡人數已攀升至超過20人，另有約320人受傷，災情較稍早前顯著擴大。

    根據法新社報導，阿富汗衛生部發言人札曼（Sharafat Zaman）在一則向記者發布的影片訊息中表示，在巴赫省（Balkh）與薩曼甘省（Samangan），「約有320名同胞受傷，超過20人罹難」，並強調這僅是初步統計。此一數字，遠高於薩曼甘省地方官員稍早向路透社報的7死150傷。

    美國地質調查局（USGS）的數據顯示，這場地震發生於當地時間週一凌晨12點59分，震源深度僅28公里，震央靠近阿富汗第四大城、人口約52萬的馬扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif）。

    USGS已對此發布「橙色警報」，指出「可能造成重大傷亡，且災害可能範圍廣泛」，並稱過去此一警報級別的事件，都需要區域或國家級別的應對。

    法新社派駐當地的記者觀察到，許多居民在半夜倉皇逃到街上，擔心他們的房屋可能倒塌。巴赫省發言人則表示，知名的馬扎里沙里夫藍色清真寺，也在此次地震中部分受損。

    半島電視台（Al Jazeera）分析，這場地震是塔利班政府自2021年掌權以來，所面臨的最新一場天災。在塔利班接管後，構成該國經濟支柱的外國援助急劇下降，使得阿富汗的救災能力變得極其脆弱。

    報導指出，阿富汗在歷經數十年戰爭後，正疲於應對多重危機：地方性的貧窮、嚴重的乾旱，以及數百萬阿富汗人被鄰國巴基斯坦與伊朗驅逐返鄉的人潮。許多阿富汗的簡易房舍，建造得十分簡陋，而落後的基礎設施，也嚴重阻礙了地震等天災後的救援工作。

    阿富汗馬扎里沙里夫知名的藍色清真寺，在3日凌晨的強震中部分損毀，地面滿是掉落的瓦礫。（路透）

    阿富汗馬扎里沙里夫知名的藍色清真寺，在3日凌晨的強震中部分損毀，地面滿是掉落的瓦礫。（路透）

