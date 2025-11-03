為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    將有大動作？ 川普稱委內瑞拉總統馬杜羅任期進入「倒數計時」

    2025/11/03 13:59 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國總統川普接受採訪時稱，委內瑞拉總統馬杜羅的任期已進入倒數計時。（美聯社）

    美國總統川普接受採訪時稱，委內瑞拉總統馬杜羅的任期已進入倒數計時。（美聯社）

    美國總統川普2日就美國可能干預委內瑞拉一事發出模稜兩可的信號，他一方面淡化美國即將與委內瑞拉開戰的擔憂，另一方面又稱委內瑞拉總統馬杜羅的任期已進入倒數計時。

    根據衛報（The Guardian）報導，川普2日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）節目採訪。被問及美國是否會與委內瑞拉開戰時，川普否定該可能性，稱「我對此表示懷疑，我不這麼認為。」

    但當被問及馬杜羅的總統任期是否已進入倒數計時，川普話鋒一轉表示「我會說是的。我認為是如此。」

    馬杜羅面臨美國的毒品指控，他指責美國利用制裁毒品走私作為「推翻政權」的藉口，試圖在委內瑞拉首都加拉加斯實現政權更迭並攫取委內瑞拉的石油。

    美國近幾週來在加勒比海和太平洋地區對涉嫌運毒船隻發動超過15次襲擊，造成至少65人死亡，最近一次襲擊發生在1日。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）1日宣布，美軍在加勒比海空襲1艘涉嫌運毒船隻，造成3人死亡。

    雖然川普主張，襲擊船隻是阻止毒品流入美國的必要升級措施，強調美國正與販毒集團進行「武裝衝突」。但隨著攻擊涉嫌運毒船隻次數增加，美國國會關於總統權力界線的辯論也愈演愈烈，一些議員認為缺乏確鑿證據來證明攻擊行為正當性。

    美國至今仍未公佈任何證據，證明其攻擊目標涉嫌走私毒品或對美國構成威脅。

