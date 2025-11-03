靠監管吃監管！ 中國證監會、發改委2副手遭雙開

前中國證券監督管理委員會副主席王建軍（左）、前國家發展和改革委員會副主任徐憲平（右），中國最高反貪腐機構中共中央紀律檢查委員會今天（3日）表示，2名高階政府官員已因違紀違法遭到開除黨籍。（翻攝微博）

中國最高反貪腐機構中共中央紀律檢查委員會（中紀委）3日宣布，前中國證券監督管理委員會（中證監）副主席王建軍，以及前國家發展和改革委員會（發改委）副主任徐憲平，皆因「嚴重違紀違法」，遭到開除黨籍與公職的「雙開」處分。

綜合中媒報導，中紀委在2份獨立的聲明中指出，王建軍與徐憲平皆涉嫌收受賄賂，其案情被形容為「性質嚴重，影響惡劣」。

在中紀委的通報中，對王建軍的指控尤為嚴厲。通報痛批他「喪失理想信念，背棄初心使命」，並利用職權為親屬謀取利益。最關鍵的指控是，王建軍「靠監管吃監管」，將公權力異化為謀取個人私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在公司上市、融資等方面謀利，並非法收受巨額財物。

現年57歲的王建軍，自1997年起便進入中證監系統工作，長達近30年。他曾歷任市場監管部主任、深圳證券交易所總經理、理事長等要職，於2021年10月升任中證監副主席，今年4月被官宣落馬。

中證監成「官場高危地帶」 近10年高層頻落馬

報導指出，王建軍的落馬，再次凸顯了中證監系統已成為名副其實的「官場高危地帶」。今年9月，王建軍的老長官、證監會前主席易會滿才剛落馬。

近10年間，在此單位落馬的高官不計其數，包括前主席肖鋼與劉士余、前主席助理張育軍、前副主席姚剛等人，涵蓋了從主席、副主席到各級官員，幾乎無一倖免，引發網民調侃「證監會成了高危行業」。

