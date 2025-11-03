日媒：高市早苗外交重「曬」 營造開朗積極氛圍

日本首相高市早苗在自己的X上發佈與中國國家主席習近平談笑風生的照片。（擷取自X帳號@takaichi_sanae）

日本首相高市早苗話題不斷，她上任10天內接連和美國、南韓、中國元首進行首次會談，日媒指出，這種開局的外交活動非同尋常，由於解決各雙邊懸而未決問題的準備時間有限，高市主要藉由影像和照片展示明朗表情和積極氛圍。

《日本經濟新聞》中文版今天（3日）刊出題為「高市早苗外交重視『曬』」文章分析，高市10月28日與到訪的美國總統川普舉行會談，當川普提到「這是日本歷史上首位女性首相」時，高市舉起右手跳起來，滿臉笑容在原地繞圈，彰顯出與日本往屆首相不同個性。不過，從首腦會談內容來看，多個確認事項延續了日本前首相石破茂時期的方針。

隨後，高市早苗前往南韓出席APEC領導人非正式會議。會議期間，她積極與各國首腦搭話，營造出親密氛圍，還兩度被拍到向會場內的日本、南韓旗各鞠一躬致意畫面，引起南韓媒體關注，稱「在歡迎儀式上有時會向國旗敬禮，但在會談室內向對方國家國旗低頭實屬罕見」，甚至說「由於此前她被認為有極右傾向，此類舉動更受關注」。

高市10月31日與中國國家主席習近平首次會談，可看出其竭力淡化「對立」的印象。此次會談前，高市在自己的X上發布與習近平在休息室打招呼時的照片，習近平表情溫和，兩人談笑風生。然而，中國外交部網站發布的中日首腦會談所配習近平的照片並無笑容，這與高市的照片形成鮮明對比。

文章指出，高市在首腦會談中向中方提出的要求，與2024年11月石破茂與中方會談時提出的相似。儘管高市營造了構建雙邊關係的印象，但這一情況也反映出當前中日在安全保障、農水產品貿易、在中國的日本人保護等問題上仍存在懸而未決的議題。

