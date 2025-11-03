萬聖夜驚魂！長沙店鋪外牆倒塌釀2死2傷 男子跪地痛哭求救女友

長沙潮宗街商圈於萬聖節當晚發生奪命意外，一名男子疑似因女友被磚瓦砸中而跪地痛哭求救。（本報合成，擷取自微博）

中國湖南長沙知名景點「潮宗街商圈」萬聖夜驚傳奪命意外，原本人潮擁擠的的老街巷因一間正在裝潢的店鋪外牆與鷹架突然坍塌，磚瓦傾瀉而下，最終釀成2死2傷的悲劇。

綜合中媒報導，事發於10月31日晚間8時許，潮宗街一棟兩層樓店鋪外牆突然倒塌，大量磚瓦、鐵條瞬間砸向街道，19歲女大學生與24歲女性上班族當場重傷，送醫搶救後仍不治。

請繼續往下閱讀...

現場一度陷入混亂，路人合力搬磚救人，街頭哭喊聲此起彼落。一名男子疑因女友受傷而跪地痛哭，情緒崩潰地呼喊「快打120！」，畫面令人心碎。警消趕抵後派出多輛救護車緊急送醫，但最終仍傳出2死2傷的慘況。

目擊者表示，倒塌前聽見連續幾聲「像炮轟一樣」的巨響，原以為是萬聖節特效，沒想到整面牆突然崩落。一名倖存者回憶，白布後的鷹架從臉前劃過，整個過程不到2秒。聽到金屬倒的聲音就立刻轉身逃跑，才剛跑兩步就聽到一聲巨響，滿天灰塵、磚瓦亂飛，整條街都變成白茫茫的一片。

長沙開福區應急管理局當晚發布通報指出，通泰街一店鋪臨時搭建的鷹架發生局部垮塌，相關部門第一時間展開救援，4名傷者已全數送醫，事故原因調查及後續善後工作仍在進行中。

多位鄰近商家表示，該店鋪近期施工頻繁，曾多次被投訴；牆上打洞處可見鋼筋裸露，施工灰塵與噪音嚴重，「這種裝潢方式早就讓人擔心」。潮宗街為長沙歷史文化老街，擁有14處文物古蹟，近年經改造招商後成為年輕人熱門打卡景點，國慶長假期間更湧入超過20萬人潮。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法