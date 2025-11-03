川普驚爆：俄羅斯與中國正秘密進行地下核試

美國總統川普2日在「空軍一號」專機上向媒體發表談話。他稍早接受專訪時驚爆，指控俄羅斯與中國正秘密進行地下核子試驗。（路透）

根據法新社報導，美國總統川普在2日播出的專訪中，指控俄羅斯與中國等國家，正秘密進行公眾所不知的地下核子試驗，並表示美國將會跟進。

稱中俄都在測 但他們不說

川普是在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘》（60 Minutes）節目專訪時，發表了上述言論。他說：「俄羅斯在測試，中國也在測試，但他們不說。」他補充說，北韓與巴基斯坦據稱也正在測試其軍火庫，「我不想成為唯一一個不測試的國家。」

當被直接問及，美國是否計畫進行30多年來的首次核爆試驗時，川普回答：「我是說，我們將會像其他國家一樣測試核武器，是的。」他更描述：「他們在人們不知道發生什麼事的地下深處測試。你會感覺到一點點的震動。」

然而，川普的能源部長賴特（Chris Wright）2日稍早才剛試圖為此一爭議降溫。他在接受福斯新聞（Fox News）專訪時表示：「我認為我們現在談論的測試，是系統性測試。這些不是核爆炸。」賴特解釋，這些是所謂的「非關鍵性爆炸」，旨在測試核武的其他組件，以確保其運作正常。

報導指出，除了北韓之外，數十年來已沒有任何國家進行過核爆試驗。俄羅斯與中國分別自1990年與1996年後，便未曾進行過此類測試。美國自1996年以來，便是禁止所有原子試爆的《全面禁止核試驗條約》的簽署國。

