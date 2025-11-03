《呆伯特》作者罹癌控醫院延誤 發文求助川普獲回應「我來處理」

知名諷刺漫畫《呆伯特》（Dilbert）的作者亞當斯（Scott Adams），傳出罹患攝護腺癌。（美聯社）

知名諷刺漫畫《呆伯特》（Dilbert）的作者亞當斯（Scott Adams），因不滿其醫療服務機構延誤其轉移性攝護腺癌的治療排程，竟直接在社群媒體上，公開向美國總統川普求助。川普隨即以一句簡短的「我來處理」（On it）回應，承諾將介入協助。

根據《路透》報導，亞當斯在社群平台X上發文，表示他將請求川普協助，讓他的醫療服務機構「凱薩醫療」（Kaiser Permanente）為他安排使用標靶放射性藥物Pluvicto的治療。他寫道：「我的病情正在快速惡化」，並稱此療法「將給我一個奮戰的機會，讓我在這個星球上多待一會兒。」

亞當斯表示，凱薩醫療雖已批准他使用Pluvicto的申請，卻在安排靜脈注射的排程上「出了差錯」（dropped the ball）。對此，凱薩醫療發表聲明回應，稱亞當斯的腫瘤醫療團隊「正與他密切合作，進行其癌症照護的下一步，且已在進行中。」

曾因種族歧視言論遭多家報紙封殺

《呆伯特》漫畫自1989年首次出版後，風行數十年，在巔峰時期是美國流傳最廣的漫畫之一。然而，在2023年，亞當斯因在YouTube上發表了一段種族歧視的言論，而遭到多家報紙封殺。他當時稱非裔美國人是一個「仇恨團體」，並建議白人「離非裔民眾遠一點」。他事後表示，其言論意在誇飾，並稱自己唾棄種族主義者。

在川普回應後，美國衛生與公共服務部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy）也在社群媒體上跟進表示：「總統想要幫忙。」然而，白宮方面尚未對川普將如何協助亞當斯一事，做出任何回應。報導指出，亞當斯在過去幾年間，一直是川普直言不諱的支持者。

