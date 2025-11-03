為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「10點10分」方向盤握法過時！ 日專家教正確駕駛姿勢 開長途不易累

    2025/11/03 14:22 即時新聞／綜合報導
    許多駕駛開車外出，雙手習慣以「10點10分」的姿勢握住方向盤，不過這種常見握法，被日本警方與駕駛專家指出「已過時」。示意圖。（資料照，彭博）

    許多駕駛開車外出，雙手習慣以「10點10分」的姿勢握住方向盤，不過這種常見握法，被日本警方與駕駛專家指出「已過時」，建議改採「9點15分」握法，可以避免安全氣囊爆開時，對雙手造成傷害。另外，如果想要減少長途駕駛疲勞，「正確駕駛姿勢」原比「放鬆舒服姿勢」更為重要。

    根據日媒《TBS News》報導，山口縣交通安全學習館警部補松橋正治表示，警方進行巡邏車駕駛執照培訓課程時，都必須先從「正確駕駛姿勢」學起，「身體一旦疲勞，就無法做出準確的判斷和操作，因此駕駛姿勢非常重要。」

    松橋正治進一步解說，所謂的「正確駕駛姿勢」，第一步是「將腰部完全貼緊椅背最深處」；接著調整座椅前後的距離，確認標準為「右腳能否牢牢踩在煞車踏板上」，確保煞車力道不會因姿勢不良分散；同時，還要記住「左腳也必須採在休息踏板」，可防止開車轉彎抵抗離心力時，讓身體保持穩固、不易產生晃動。

    駕訓班教官三浦大志則指出，常看到有駕駛太在意前方或緊看不清楚，導致做出身體向前傾、讓手肘「卡住方向盤」開車等錯誤姿勢，這些大多是在新手時期累積而來的壞習慣。警方建議，可以將雙手放在方向盤上方，並稍微往前推，此時若背部自然貼住座椅，肩胛骨和整個背部就都能穩穩靠在椅背，代表距離適當。

    日本自動車聯盟（JAF）近藤博嗣警告，車上安全氣囊會以高達100至300公里的驚人速度瞬間爆開，假如駕駛當下使用錯誤的姿勢，恐會讓安全氣囊變成另一種傷人兇器，呼籲駕駛務必記得使用正確駕駛姿勢上路。另外，他也解釋「9點15分」成為如今方向盤握法主流，正是為了避免在安全氣囊爆開時，雙手被波及受到傷害。

