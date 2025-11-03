為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    驚！南韓21萬粉YTR 出面哭訴自己遭計程車司機性侵

    2025/11/03 12:33 即時新聞／綜合報導
    南韓21萬粉絲YTR，上傳影片哭訴自己去年遭到計程車司機性侵。（圖擷自YT）

    南韓21萬粉絲YTR，上傳影片哭訴自己去年遭到計程車司機性侵。（圖擷自YT）

    南韓1名專門分享化妝、減重、吃飯等日常影片的女性YouTuber，在YT上擁有21萬人訂閱，她2日突然上傳影片哭訴自己去年遭到計程車司機性侵，全案已進入法律程序，讓不少網友相當心疼，紛紛為她加油打氣。

    《朝鮮日報》報導，YTR表示，去年5月23日凌晨2時許，她在首爾喝醉後搭計程車回家，由於喝得太多直接在後座上睡著，但司機將車子開到停車場後，就爬進後座對她伸出狼爪。

    YTR痛哭地透露，自己過去沒有性經驗，在不斷掙扎下感到很痛苦，並且一度失去意識，事後她天天以淚洗面，出現了憂鬱、焦慮、恐慌症等情況，去年8月還一度想不開。

    YTR說，她被性侵後身體狀況變得很糟，已經看了1年的婦產科，最近靠著慢跑來調養身心。YTR表示，她之所以把這件事說出來，是因為有知道狀況的粉絲私訊給她，指稱自己也遭受過性侵，讓她開始思考也許可以將對抗創傷的過程發出來，幫助曾受到傷害的女性。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

