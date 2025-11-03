挑戰大學文憑價值！Palantir推「菁英獎學金」 延攬高中畢業生成全職員工

數據分析巨擘「帕蘭泰爾」（Palantir），正發起一場挑戰傳統高等教育體制的實驗。（路透資料照）

根據《華爾街日報》報導，美國數據分析公司帕蘭泰爾（Palantir Technologies）推出「菁英獎學金」（Meritocracy Fellowship），首次邀請高中畢業生直接進入公司工作。18歲的薩尼尼（Matteo Zanini）同時錄取布朗大學（Brown University）與美國國防部獎學金，但選擇加入Palantir。

Palantir在2004年由矽谷傳奇投資人提爾（Peter Thiel）等人創立。其主要業務是為政府及金融機構提供解決方案，核心產品包括專為軍隊和反恐分析師設計的「Gotham」平台，以及用於企業客戶的「Foundry」平台。該公司最出名的案例，是以其大數據技術協助美國軍方成功定位並擊斃蓋達組織首腦賓拉登。

Palantir在宣傳文中寫道：「大學體制已經壞掉，入學依據錯誤標準，菁英與卓越不再是教育目標。」首屆計畫吸引五百多人申請，最終錄取22人。公司執行長卡普（Alex Karp）曾在財報會議中表示，如今從大學聘僱員工，往往只是雇用「沉迷於陳腔濫調的人」。

錄取者在為期四個月的計畫中，先參加四週研習，課程主題包括「西方的基礎」、「美國歷史與文化」及「領導者案例」。學員在課程中閱讀美國廢奴運動領袖道格拉斯（Frederick Douglass）自傳，並參加即興表達課，也實地參訪賓州蓋茨堡（Gettysburg）戰場。

實戰考核結束後 部分學員可轉為全職

四週課程後，學員被分派至Palantir各部門，與「前線部署工程師」（forward-deployed engineers）團隊出差，參與客戶專案。公司表示，計畫將於11月結束，屆時會評估哪些學員可獲全職職缺。部分學員希望留任，但家長原以為這只是「間隔年」實習。負責人費爾德曼（Sam Feldman）預期，無論是否留下，「他們都不會跑去投行或顧問公司，因為已嚐到真正創造的滋味」。

