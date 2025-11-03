鄭麗文成為新風向標 胡錫進揭她面臨2大考驗

國民黨1日召開第22屆第1次全國代表大會，新任黨主席鄭麗文宣誓就職後，隨即發表就職演說。（資料照）

國民黨新任黨主席鄭麗文1日正式就職，中共鷹派喉舌《環球時報》前總編輯胡錫進指出，鄭麗文扭轉了國民黨在台灣「台獨」政治氛圍高壓下的退縮和退變，舉起正面反對「台獨」、反對「仇中」的旗幟。但她也面臨在明年九合一選舉中統合各派力量迎戰民進黨，以及2028年總統選舉把賴清德拉下台的巨大考驗。

胡錫進1日在微博發表長文表示，55歲的鄭麗文在上月國民黨主席的選舉中擊敗73歲的郝龍斌等國民黨「穩健派」，她的當選成為台灣政治生態一個突出的新風向標。

請繼續往下閱讀...

胡錫進稱，鄭麗文當選國民黨主席，大背景是中國強大崛起已成全球矚目現實。美國無論在與中共軍事還是經濟的博弈中，都出現一些力不從心的明顯退縮，民進黨不識相的「台獨」冒進路線將台灣推至兵凶戰危的嚴重境地。中共在台海地區的軍事鬥爭準備不斷推進，「台獨」路線面臨前所未有的壓力和風險，已經嚴重不可持續。

胡錫進還說，鄭麗文最早是民進黨出身，有街頭學運的經驗，她現在成為台灣最突出的「台獨」反對者，高呼「一個中國」，並且當選台灣最大在野黨國民黨主席，「這決非是偶然的」。

他認為，鄭麗文面臨在明年九合一選舉中統合各派力量迎戰民進黨，以及2028年總統選舉把賴清德拉下台的巨大考驗。「她能否真的把國民黨從羊群變成獅群，能帶領國民黨走多遠，人們拭目以待。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法