慶典中的凶彈！ 墨西哥1市長在亡靈節活動中遭槍殺

墨西哥烏魯阿潘市長羅德里奎茲1日遭槍殺。（歐新社）

墨西哥米卻肯州（Michoacán）烏魯阿潘（Uruapan）市長羅德里奎茲（Carlos Alberto Manzo Rodríguez）1日在該市遭槍殺，當時數十名民眾正聚集於此慶祝亡靈節。

根據衛報（The Guardian）報導，羅德里奎茲1日晚間在烏魯阿潘市歷史中心遭槍擊身亡。米卻肯州檢察官皮尼亞（Carlos Torres Piña）稱，羅德里奎茲被送往醫院，之後因傷勢過重不治身亡。

1名市議員和1名保鑣也在攻擊事件中受傷。墨西哥聯邦安全部長哈爾富奇（Omar García Harfuch）告訴記者，襲擊市長的人是1名身分不明的男子，他向市長連開7槍。

哈爾富奇指出，嫌犯的犯案武器與該地區2起敵對犯罪集團之間的武裝衝突有關。

數百名烏魯阿潘市居民2日走上街頭，為羅德里奎茲的葬禮隊伍送行。他們高喊「正義！打倒國家復興運動黨（Morena）！」，該黨是墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）領導的執政黨。

米卻肯州是各種犯罪集團爭奪地盤和其他非法活動的戰場。羅德里奎茲身亡前向薛恩鮑姆公開呼籲，幫助他對抗犯罪集團。他也指責米卻肯州親政府的州長貝多利亞（Alfredo Ramírez Bedolla）和警察腐敗。

羅德里奎茲遇害前不久，米卻肯州塔坎巴羅（Tacámbaro）市長巴斯蒂達斯（Salvador Bastidas）也遭槍擊身亡。他於6月在塔坎巴羅市中心區的家中與保鑣一同遇害。

