    首頁 > 國際

    「到新加坡購物賺錢」2台灣男女盜刷信用卡被判入獄

    2025/11/03 11:54 即時新聞／綜合報導
    兩名台灣人被控在新加坡盜刷他人信用卡。（路透資料照）

    兩名台灣人被控在新加坡盜刷他人信用卡。（路透資料照）

    兩名台灣人涉嫌受跨國詐騙集團指示，在新加坡使用被盜信用卡購買高價手機、名牌包等奢侈品，金額總值破新台幣上百萬元，近日被當地法院判刑入獄。

    綜合當地媒體報導，25歲男子楊晨宇（音譯，Yang Chen Yu）被判處25個月徒刑，30歲女子劉婷妤（音譯，Tiffany Liu Ting-Yu）被判處31個月徒刑。

    法庭文件顯示，楊晨宇在台灣因向高利貸借錢賭博，沒錢還債，之後應一名方姓非法放貸者要求，用竊盜來的信用卡到新加坡購買奢侈品以便抵債。楊晨宇隨後被轉介給犯罪集團成員「麥翔（Mai Xiang）」，並依照指示，於今年2月19日與朋友飛抵新加坡，兩人從樟宜機場的寄物櫃取出4台手機，手機裡已事先安裝「Tap Pay」程式。

    兩人依「麥翔」指示在多家商購買價值超過新加坡幣2萬4000元（約新台幣58萬元）的iPhone、行動電源及行李箱。他們將部分商品賣掉套現，並於2月21日準備出境時在樟宜機場被捕。

    另一名女嫌劉婷妤，則是經髮型師介紹一份「到新加坡購物賺錢」的工作。她同樣在「麥翔」指示下，於今年2月13日與同夥飛抵新加坡，為手機購買SIM卡並寄放於樟宜機場後，就飛回台灣。兩人於2月21日再度飛往新加坡，從寄物櫃取出背包，內有手機與行動電源，在各商場盜刷信用卡購買手機和名牌包，一共刷掉5萬740新元（約新台幣120萬元）。

    劉依指示將部分物品交給集團成員，打算22日提早回台，最後在樟宜機場被逮捕。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

