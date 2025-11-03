中國民眾舉報販嬰反被警方控制 網揪出當地警匪勾結

中國男子上官正義在湖南省懷化舉報販嬰，竟被警方控制行動，網友揪出當地公安過去曾和拐賣者勾結。（圖擷自bilibili）

經常以一己之力追查代孕、拐賣人口行為的中國男子上官正義，在湖南省懷化市舉報有人買賣嬰兒後，竟被警方聲稱他已違法並控制行動，消息傳出後震驚中國網友，並且追查出當地公安過去曾和拐賣者勾結。

上官正義個人微博帳號1日中午發文指出，懷化當地的袁姓女子，透過小紅書從生母手上低價買入嬰兒，再尋找買家以高價賣出，他在懷化報案後順利救出1名嬰兒，並且逮捕了2名準備交易的仲介。

不過，上官正義1日下午旋即發文求救，指稱「我中午替他們解救了嬰兒，抓了2名嫌疑犯。懷化市城南派出所所長說我違法了，強制收了我兩部手機，專人看管我」，請求外界幫幫忙。

到了當天晚間8時許，上官正義終於出面報平安，他透露自己下午被懷化城南派出所所長搶奪手機，並由數名人員監視3個多小時，連上廁所都不準。

上官正義表示，在他被控制行動期間，懷化市公安局某科長要還他手機，但懷化公安鶴城分局（城南派出所的上級機關）田姓領導態度惡劣拒不歸還，直到將近晚上6時才將手機交給他。

鶴城分局則於2日發布通告，證實存在販嬰行為，截至目前為止已逮捕4名嫌犯、救出3名嬰兒，但並未提及一度扣留上官正義的行為，僅表示「對舉報人（亦即上官正義）協助公安機關調查取證等情況，將全面調查核實」。

對此，上官正義2日下午於微博發文，直指他1日晚間離開當地後，懷化市完全沒有任何單位向他聯繫，痛斥所謂的「全面調查」到底在哪。

中國網友得知消息後相當震驚，不少人砲轟一定要徹查城南派出所所長，並呼籲大家一起關注此事確保上官正義平安；有民眾則感嘆出了這件事之後真的不敢去懷化了，畢竟在當地人身安全得不到保障。

另外，有中國網友搜索後發現，鶴城分局轄下派出所的楊姓、李姓警察，2023年在辦理拐賣婦女案件時，發生嚴重違紀違法行為，於2024年被鶴城區紀委監委立案調查，確認2人收受賄賂、偽造證據、阻撓偵辦，將其開除並送辦。

其他網友見狀驚呼連連，直指原來鶴城分局有一貫的「傳承」，難怪會控制上官正義的行動，若是繼續放任下去，恐怕當地會成為「賣嬰勝地」。

上官正義在微博發文求救。

