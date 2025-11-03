為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    畫面曝光！習近平飲酒露痛苦表情？ 南韓APEC晚宴馬格利酒爆紅

    2025/11/03 11:51 即時新聞／綜合報導
    南韓總統李在明和中國國家主席習近平31日在2025年亞太經合組織（APEC）峰會晚宴祝酒。（法新社）

    南韓總統李在明和中國國家主席習近平31日在2025年亞太經合組織（APEC）峰會晚宴祝酒。（法新社）

    亞太經濟合作會議（APEC）峰會10月31日在南韓慶尚北道慶州市登場，晚宴現場除各國領袖齊聚外，一款帶有柚子香氣的南韓傳統米酒「馬格利酒」竟意外成為焦點。中國國家主席習近平在宴會上被拍到啜飲這款名為「老虎柚子生米酒」的酒後，露出皺眉、頻眨眼的「痛苦表情」，畫面曝光後隨即在網路瘋傳。

    綜合韓媒報導，韓方為招待來自21個成員國的代表，特別選用京畿道華城市的傳統米酒品牌「裴惠貞酒家」所製的「老虎柚子生米酒」作為乾杯酒。畫面中，習近平與南韓總統李在明舉杯同飲，只見習近平淺嘗一口後微皺眉、連續眨眼，神情略顯不適，疑似不太習慣酸甜的酒味。

    該片段在社群平台上瘋傳，不少網友幽默留言：「這瓶酒要賣爆了！讓習大大瞇眼的國宴酒」、「馬格利酒初入口確實酸中帶甜，不習慣的人會皺眉」、「外交場合連一口酒都全是細節」、「習主席表情管理失守的一刻」、「感覺比外交談判還難熬」。相關畫面也在南韓論壇掀起熱議，「為什麼長得像佩佩蛙？」、「我不在乎他是否討厭它」、「你看起來像個十足的白痴，你這個獨裁混蛋」。

    「老虎柚子生米酒」由已故傳統酒釀造師裴相勉（音譯）之女裴惠貞（音譯）於2010年創立的「裴惠貞酒廠」（배혜정도가）出品，以南韓象徵「老虎」為包裝卡通形象，象徵守護傳統文化。酒品採用國產米與改良酒曲發酵，不加人工甜味劑，酒精濃度約6%，味道偏酸甜。裴惠貞透露，日前接到通知後僅供應了10箱作為APEC峰會晚宴酒品，「能被選為各國元首的乾杯酒深感榮幸，未來將持續推廣南韓傳統酒文化。」

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播