畫面曝光！習近平飲酒露痛苦表情？ 南韓APEC晚宴馬格利酒爆紅

南韓總統李在明和中國國家主席習近平31日在2025年亞太經合組織（APEC）峰會晚宴祝酒。（法新社）

亞太經濟合作會議（APEC）峰會10月31日在南韓慶尚北道慶州市登場，晚宴現場除各國領袖齊聚外，一款帶有柚子香氣的南韓傳統米酒「馬格利酒」竟意外成為焦點。中國國家主席習近平在宴會上被拍到啜飲這款名為「老虎柚子生米酒」的酒後，露出皺眉、頻眨眼的「痛苦表情」，畫面曝光後隨即在網路瘋傳。

綜合韓媒報導，韓方為招待來自21個成員國的代表，特別選用京畿道華城市的傳統米酒品牌「裴惠貞酒家」所製的「老虎柚子生米酒」作為乾杯酒。畫面中，習近平與南韓總統李在明舉杯同飲，只見習近平淺嘗一口後微皺眉、連續眨眼，神情略顯不適，疑似不太習慣酸甜的酒味。

該片段在社群平台上瘋傳，不少網友幽默留言：「這瓶酒要賣爆了！讓習大大瞇眼的國宴酒」、「馬格利酒初入口確實酸中帶甜，不習慣的人會皺眉」、「外交場合連一口酒都全是細節」、「習主席表情管理失守的一刻」、「感覺比外交談判還難熬」。相關畫面也在南韓論壇掀起熱議，「為什麼長得像佩佩蛙？」、「我不在乎他是否討厭它」、「你看起來像個十足的白痴，你這個獨裁混蛋」。

「老虎柚子生米酒」由已故傳統酒釀造師裴相勉（音譯）之女裴惠貞（音譯）於2010年創立的「裴惠貞酒廠」（배혜정도가）出品，以南韓象徵「老虎」為包裝卡通形象，象徵守護傳統文化。酒品採用國產米與改良酒曲發酵，不加人工甜味劑，酒精濃度約6%，味道偏酸甜。裴惠貞透露，日前接到通知後僅供應了10箱作為APEC峰會晚宴酒品，「能被選為各國元首的乾杯酒深感榮幸，未來將持續推廣南韓傳統酒文化。」

