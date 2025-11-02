為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    敘利亞總統擬訪問華府　可能加入打擊伊斯蘭國聯盟

    2025/11/02 05:30 中央社

    美國敘利亞問題特使巴瑞克今天宣布，敘利亞總統夏拉將訪問華府。如果夏拉成行，這將是敘利亞國家元首首度造訪美國首都。

    路透社報導，根據白宮官員，夏拉（Ahmad al-Sharaa）將於「11月10日左右」訪問華府；一名敘利亞消息人士則稱夏拉預計於未來兩週內出訪美國。

    巴瑞克（Tom Barrack）在波斯灣國家巴林出席安全會議「麥納瑪對話」（Manama Dialogue）時，他在場邊告訴記者，夏拉此行「有望」宣布敘利亞加入由美國領導的打擊伊斯蘭國（Islamic State）聯盟。

    巴瑞克談到，美方目標是爭取敘利亞加入華府自2014年起所領導對抗伊斯蘭國的聯盟。伊斯蘭國在其2014年至2017年的巔峰時期，曾掌控約1/3的敘利亞跟伊拉克國土。

    巴瑞克稍早還提到，以色列與敘利亞在美國居中斡旋下，持續進行減緩緊張局勢的談判，且兩國已接近達成協議，不過他婉拒透露具體日期。

    敘利亞跟以色列正進行磋商，敘利亞希望能藉此讓以軍停止空襲，並將部隊撤出敘利亞南部。

    根據前述敘利亞消息人士，美國正推動敘利亞在夏拉訪問華府前，與以色列達成安全協議。（編譯：洪培英）1141102

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播