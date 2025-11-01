圖坦卡門陵墓珍寶首度完整面世 大埃及博物館開幕

大埃及博物館座可遠眺、俯瞰吉薩金字塔群（Giza Pyramids）。（歐新社）

全球矚目已久的「大埃及博物館」今晚即將正式開幕。各國元首和代表上百人應邀出席，將在開幕典禮後，參觀超過10萬件古文物，包括百年前出土至今首次曝光的法老圖坦卡門陵墓全部陪葬珍寶。

歷經20多年建設及多次延宕開幕，全球最大單一文明博物館「大埃及博物館」（Grand Egyptian Museum, GEM）將於當地時間今晚7時舉辦盛大開幕典禮，並自4日起全館開放一般民眾參觀。

大埃及博物館座落於吉薩金字塔群（Giza Pyramids）2公里外平原地，以60公尺高度差俯瞰金字塔。全館總占地面積將近50萬平方公尺，耗費12億美元（約新台幣370億元）建造。

博物館主館內按主題分隔為12區的主展廳、圖坦卡門展廳（Tutankhamun Galleries）、包含大階梯區（Grand Staircase）的大殿廳（Main Hall）及兒童博物館，主館外另有一座「古夫太陽船博物館」（Khufu's Boats Museum），以及戶外景觀廣場。

開幕式將由埃及總統塞西（Abdel-Fattah El-Sisi）親自迎接貴賓。典禮包括歌舞表演、藝術展覽和文化活動，共39位國家元首和79個官方代表團出席。開幕式預計持續90分鐘。儀式結束後，各國總統和觀禮貴賓將於宏偉的展廳內欣賞館藏珍品。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，為確保開幕式安全，並保障盛事期間交通順暢，埃及內政部所屬安全部隊已於開幕式前一天部署在開羅省和吉薩省（Giza）的主要道路和十字路口。

典禮前一天，中央社記者在開羅市中心目睹到馬路上出現眾多軍警人員，以及封路後交通改道的壅塞景象。開幕當天白天馬路冷清，民眾都有心理準備，如非必要，儘量不安排外出。

埃及民眾也紛紛在社群媒體臉書（Facebook）上響應慶典，利用人工智慧（AI）進行「法老換裝」，將自己的頭像置入古埃及圖騰背景中，化身法老或埃及豔后，發文共襄盛舉慶賀。

埃及當局另發行紀念幣和郵票。紀念幣系列包含6種面額：1、5、10、25、50和100埃鎊，都以博物館標誌性建築元素和文物為主題。

博物館最吸引人的亮點之一，將是出土至今未曾面世的圖坦卡門國王陵墓5000多件珍寶陪葬品。這是英國考古學家卡特（Howard Carter）在1922年發現這座陵墓以來，寶藏品首次完整展出。

值得一提的是，博物館原型設計是出自台裔建築師彭士佛的匠心之作。

彭士佛率領「漢那根彭建築師事務所」（Heneghan Peng Architects），參加埃及政府於2002年舉辦的全球性新博物館綜合園區設計競賽，於2003年獲得設計首獎。

2024年10月博物館首度部分開放試營運時，中央社記者曾專訪彭士佛。他指出，博物館設計概念取「中庸之道」，「這是一個活的博物館。設計概念透過建築中心主體和周圍景觀兩部分來呈現。博物館主體反映過去，戶外景觀則展現人類現在豐富的生活。整體園區融合內部和外部、過去和現在、死亡和生命」。

