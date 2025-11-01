美國廉航零食提供開心果 網怒噴：堅果過敏者的命不是命？！

美國廉價航空「西南航空」宣布明年1月起將對特定座位旅客提供開心果當零嘴，引發旅客與堅果過敏者不滿。。（美聯社檔案照）

美國廉價航空公司「西南航空」（Southwest Airlines）明年起將提供開心果，給新推出加價座位的乘客當零嘴，卻招致數以百計旅客與堅果過敏症兒家長反彈，擔心會因此出事，甚至鬧出人命。

西南航空10月中旬在Instagram發圖文宣布，明年1月27日起對坐在「腿部空間加大座位」（Extra Legroom seat）的乘客提供開心果，有烘烤蜂蜜與烘烤鹽味2種口味可選擇。貼文有3千人按愛心，然其近800條回覆中，大多數內容都是對此服務表示困惑與憂慮。

1名名喚瑪莉（Kristina Marie）的網友說，明明有很多無過敏原的零嘴，她不懂西南航空這種大型航空公司為何要在封閉的機艙空間，選擇開心果這種名列美國主要過敏原之一的食物當零嘴；另1名自稱是西南航空忠實愛用者的網友坦言，她的孩子就是堅果過敏兒，此等宣布讓她無法想像以後再帶孩子搭西南航空。

西南航空說，他們是在測試過50多種不同零嘴後，最終選擇提供開心果給「腿部空間加大座位」的乘客；在全機175個座位的波音737 Max 8與800機型中，能吃到開心果的「腿部空間加大座位」座位有46個。但目前不清楚全機137個座位的Max 700會有多少個「開心果座位」。

西南航空還說，可以為受影響的乘客提供其他零嘴，以及將「持續評估客戶回饋」，但並未置評是否打算採取額外安全措施，以免乘客因開心果或其殘留物而發生過敏性休克。

美國食品暨藥物管理局（FDA）將堅果列為9大最常見的食物過敏原之一。一如核桃、杏仁與腰果，開心果也屬於堅果科，會引發從舌頭刺痛、皮膚搔癢到恐致命的過敏性休克等一系列症狀。

美國非營利組織「食物過敏研究與教育」（FARE）執行長波布萊特（Sung Poblete）說，開心果是一種常見的過敏原，會引發危及生命的過敏反應；在缺乏強力安全措施下將1種已知的過敏原納入客艙服務，平添對食物過敏的乘客的風險。

