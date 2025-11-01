有影了！馬斯克：年底推出飛天車Roadster 保證令人難忘

馬斯克表示，年底推出飛天車Roadster。（歐新社檔案照）

《investing.com》報導，特斯拉執行長馬斯克週五在播客（Podcast）《羅根體驗》（The Joe Rogan Experience）中透露，今年年底前可能推出一款飛天車。

當被問及延遲許久的特斯拉Roadster跑車最新進展時，馬斯克暗示，特斯拉即將展示原型車。

他說，「你知道我的朋友提爾（PayPal共同創辦人）曾反映，未來應該有飛天車，但我們沒有飛天車」。當進一步追問，他補充，「我認為如果彼得想要一部飛天車，我們應該能夠買一部」。

他形容即將推出的飛行車具備「一些瘋狂技術」，他承諾該發表會將「令人難忘」，對於該車的特色，他說，「如果將007所有的車結合起來，這部車比起來更瘋狂」。

特斯拉從2008年至2012年生產第一代Roadster，之後將重心轉移至其他車型。最新版的Roadster原本預計2020年開始量產，但遭遇多次延遲，對此，馬斯克說，「我們必須確保它正常運作」，他自問，「它是一部車嗎」？

馬斯克說，「我們接近展示這部原型車，我保證該產品展示將令人難忘；它可能成為史上最令人難忘的產品發表會」。

在馬斯克發表上述言論前一天，他的前好友、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）在X平台發文說，他試圖取消2018年預訂的Roadster，並取回訂金。他分享的截圖顯示，他寄給特斯拉的電子郵件被退回。

他寫道，「我真的期待這部車。我理解這些延遲，但7.5年感覺等候太久了」。2015年協助成立OpenAI的馬斯克，目前正與奧特曼陷入激烈的法律訴訟中。

InsideEVs總編輯喬治（Patrick George）指出，Roadster已沉寂多年，「我認為唯一能讓馬斯克再度談起這部車，就是OpenAI的奧特曼，他是馬斯克的勁敵」。

