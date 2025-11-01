為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    有影了！馬斯克：年底推出飛天車Roadster 保證令人難忘

    2025/11/01 21:46 編譯魏國金／台北報導
    馬斯克表示，年底推出飛天車Roadster。（歐新社檔案照）

    馬斯克表示，年底推出飛天車Roadster。（歐新社檔案照）

    《investing.com》報導，特斯拉執行長馬斯克週五在播客（Podcast）《羅根體驗》（The Joe Rogan Experience）中透露，今年年底前可能推出一款飛天車。

    當被問及延遲許久的特斯拉Roadster跑車最新進展時，馬斯克暗示，特斯拉即將展示原型車。

    他說，「你知道我的朋友提爾（PayPal共同創辦人）曾反映，未來應該有飛天車，但我們沒有飛天車」。當進一步追問，他補充，「我認為如果彼得想要一部飛天車，我們應該能夠買一部」。

    他形容即將推出的飛行車具備「一些瘋狂技術」，他承諾該發表會將「令人難忘」，對於該車的特色，他說，「如果將007所有的車結合起來，這部車比起來更瘋狂」。

    特斯拉從2008年至2012年生產第一代Roadster，之後將重心轉移至其他車型。最新版的Roadster原本預計2020年開始量產，但遭遇多次延遲，對此，馬斯克說，「我們必須確保它正常運作」，他自問，「它是一部車嗎」？

    馬斯克說，「我們接近展示這部原型車，我保證該產品展示將令人難忘；它可能成為史上最令人難忘的產品發表會」。

    在馬斯克發表上述言論前一天，他的前好友、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）在X平台發文說，他試圖取消2018年預訂的Roadster，並取回訂金。他分享的截圖顯示，他寄給特斯拉的電子郵件被退回。

    他寫道，「我真的期待這部車。我理解這些延遲，但7.5年感覺等候太久了」。2015年協助成立OpenAI的馬斯克，目前正與奧特曼陷入激烈的法律訴訟中。

    InsideEVs總編輯喬治（Patrick George）指出，Roadster已沉寂多年，「我認為唯一能讓馬斯克再度談起這部車，就是OpenAI的奧特曼，他是馬斯克的勁敵」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播