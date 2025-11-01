強化海上力量抗中!美防長促東協建立聯合海域態勢監測網

美國戰爭部長赫格塞斯1日出席東協國防部長會議。（歐新社）

美國戰爭部（國防部）部長赫格塞斯1日在東協（ASEAN）國防部長會議上，力促東協國家強化海上力量，力抗中國在南海愈加「破壞穩定」行徑，他提出建立聯合海上態勢監測機制，表示美國願意提供所需技術，支持東協國家共同回應中國的威脅。

《路透》、《彭博》報導，赫格塞斯出席東協會議第二天，向東協各國防長提出，建立一套聯合海域情勢感知網，以及涵蓋空中、水下無人機的系統，以更低的成本和風險，強化海域監測，而美國亟欲以其創新能力和規模，與盟邦夥伴分享這些能力。

請繼續往下閱讀...

赫格塞斯說，東協國家「都有在貴國主權水域和整個南海，發生脅迫、騷擾和非法活動的經驗」，「你們就身處在我們所有人都面臨的威脅中，來自中國的侵略和在南海與其他地區之行徑」，因此需要發展共同回應的能力，而這包括能夠監視海上行為，確保不論是誰，受威脅的一方「不再孤單」。他說，「我們不尋求衝突，但是我們必須確保，中國未試圖支配你們或者其他任何國家」。

赫格塞斯前一天與中國國防部長董軍會談，才對北京在台灣周邊和南海行為表達嚴正關切。彭博報導，他1日的談話更進一步舉出中國海警船對菲律賓船隻發射水砲、衝撞等行徑，並表示中國在兩國爭議的黃岩島設立自然保護區「毫無正當性」。赫格塞斯力促東協和中國，繼續其進行多年的南海行為準則談判，但是他也說，「若無具體行動支撐的準則，也會只是空話」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法