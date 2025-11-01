羅浮宮珠寶遭「肉腳賊」盜走 文化部長曝行政調查結果喊這句

竊賊以升降梯車破窗進入羅浮宮，只花7花鐘就盜走珠寶。（法新社檔案照）

巴黎羅浮宮重大竊案掀起檢討博物館安全措施的聲浪，法國文化部長達提指出，羅浮宮長期低估遭入侵和遭竊的風險，今年底前將實施防入侵和防盜措施，並更新設備。

羅浮宮今年10月19日遭竊，損失8件估計價值達8800萬歐元（約新台幣31.3億元）的珠寶，警方已逮捕多名嫌疑人，但珠寶仍下落不明。

達提（Rachida Dati）昨天接受TF1電視台訪問時說，羅浮宮「因應入侵和竊盜風險的規定完全過時」，將於今年底前全面審查這座博物館遭入侵和遭竊的風險。

她也希望在年底前採取新的防入侵措施，並在周圍公共道路上安裝防止汽車衝撞和防止入侵的裝置，還要系統性強制維安人員接受安全方面的培訓。

達提說，羅浮宮董事會須召開緊急會議，檢討館內管理和組織，並創設新的安全部門。

她指出，行政調查結果顯示，羅浮宮長期低估遭竊風險，「我們不能再這樣下去」。

羅浮宮作為全球知名博物館，卻發生這樁歷史性竊案，舉世震驚，但有專家指出，竊賊手法並不特別高超。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述犯罪學專家派沙斯（Nikos Passas）的說法報導，這群竊賊的犯案技術程度不高，還粗心大意。

案發時，4名竊賊在時間緊迫的情況下遺棄用來攀入羅浮宮的貨車升降梯，跳上摩托車逃逸。這個錯誤讓警方得以蒐集DNA和指紋等線索，並於數天內逮捕3名涉嫌竊賊和其他相關涉案人。

報導引述檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）說法提到，竊賊們得手後，本打算澆汽油放火燒了貨車，但警方及時趕到，竊賊們於是把貨車、汽油桶、噴槍、角磨機、對講機和黃背心遺留在羅浮宮外的公共道路上，騎著摩托車揚長而去，隨後換車往巴黎東郊逃逸。

鑑識人員取得DNA和指紋後，與犯罪資料庫比對，很快就鎖定兩人，分別是34歲的阿爾及利亞人和39歲的法國人，都有竊盜前科，也都住在巴黎北郊的奧貝維埃（Aubervilliers）。兩人均已就擒。

數天後，警方又藉著DNA比對結果逮到第3名嫌疑人，第4人還在逃。

