為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    羅浮宮珠寶遭「肉腳賊」盜走 文化部長曝行政調查結果喊這句

    2025/11/01 22:25 中央社
    竊賊以升降梯車破窗進入羅浮宮，只花7花鐘就盜走珠寶。（法新社檔案照）

    竊賊以升降梯車破窗進入羅浮宮，只花7花鐘就盜走珠寶。（法新社檔案照）

    巴黎羅浮宮重大竊案掀起檢討博物館安全措施的聲浪，法國文化部長達提指出，羅浮宮長期低估遭入侵和遭竊的風險，今年底前將實施防入侵和防盜措施，並更新設備。

    羅浮宮今年10月19日遭竊，損失8件估計價值達8800萬歐元（約新台幣31.3億元）的珠寶，警方已逮捕多名嫌疑人，但珠寶仍下落不明。

    達提（Rachida Dati）昨天接受TF1電視台訪問時說，羅浮宮「因應入侵和竊盜風險的規定完全過時」，將於今年底前全面審查這座博物館遭入侵和遭竊的風險。

    她也希望在年底前採取新的防入侵措施，並在周圍公共道路上安裝防止汽車衝撞和防止入侵的裝置，還要系統性強制維安人員接受安全方面的培訓。

    達提說，羅浮宮董事會須召開緊急會議，檢討館內管理和組織，並創設新的安全部門。

    她指出，行政調查結果顯示，羅浮宮長期低估遭竊風險，「我們不能再這樣下去」。

    羅浮宮作為全球知名博物館，卻發生這樁歷史性竊案，舉世震驚，但有專家指出，竊賊手法並不特別高超。

    華爾街日報（Wall Street Journal）引述犯罪學專家派沙斯（Nikos Passas）的說法報導，這群竊賊的犯案技術程度不高，還粗心大意。

    案發時，4名竊賊在時間緊迫的情況下遺棄用來攀入羅浮宮的貨車升降梯，跳上摩托車逃逸。這個錯誤讓警方得以蒐集DNA和指紋等線索，並於數天內逮捕3名涉嫌竊賊和其他相關涉案人。

    報導引述檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）說法提到，竊賊們得手後，本打算澆汽油放火燒了貨車，但警方及時趕到，竊賊們於是把貨車、汽油桶、噴槍、角磨機、對講機和黃背心遺留在羅浮宮外的公共道路上，騎著摩托車揚長而去，隨後換車往巴黎東郊逃逸。

    鑑識人員取得DNA和指紋後，與犯罪資料庫比對，很快就鎖定兩人，分別是34歲的阿爾及利亞人和39歲的法國人，都有竊盜前科，也都住在巴黎北郊的奧貝維埃（Aubervilliers）。兩人均已就擒。

    數天後，警方又藉著DNA比對結果逮到第3名嫌疑人，第4人還在逃。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播