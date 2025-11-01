安德魯捲富商性醜聞愈演愈烈！美國會施壓作證：不要等接傳票

英國國王胞弟安德魯已被剝奪王子頭銜。（法新社檔案照）

英國國王查爾斯三世的弟弟安德魯，被剝奪王子頭銜後，他涉及的性醜聞風波並未降溫，美國國會議員已拉高分貝，要求安德魯出面說明，與已故美國富豪、性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案的關係。

《路透》《英國廣播公司》（BBC）1日報導，在英國王室宣佈國王啟動剝奪安德魯的王子頭銜後，調查艾普斯坦案的美國聯邦眾議院政府改革暨監督委員會，至少4名民主黨議員重新呼籲，要求安德魯作證。

其中一名議員、該委員會民主黨籍議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）向BBC表示，「出面說清楚，自願到美國國會作證，不要等接到傳票，來作證告訴我們你所知道的一切」，他說，「這不只是為了還給倖存者公道，也是為了防範再發生這類事件」。

另一名要求安德魯作證的民主黨議員蘇拔曼揚（Suhas Subramanyam）說，安德魯可在律師陪同下，透過視訊，閉門作證，「他如果想要洗刷自己的名聲，如果想公平對待受害者，他就會出面」。蘇拔曼揚在BBC第4電台（BBC Radio 4）1日播出的節目中還透露，「坦白說，受害者已經好幾次提到安德魯的名字」，他認為安德魯「非常清楚知道發生過什麼事」。

相關要求已請白金漢宮回應。克利什納穆希說，他會願意正式發出傳票，傳喚安德魯，不過，他也承認，由於安德魯不在美國，執行上會有難度。蘇拔曼揚則說，「不管是誰，是不是美國人，每個人都應該受到審視」。

