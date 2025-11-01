胞弟安德魯被貶為平民 國王查爾斯三世要自掏腰包養他

英國國王查爾斯三世（右）和弟弟安德魯（左）9月出席肯特公爵夫人凱薩琳葬禮。（路透檔案照）

英國國王查爾斯三世（King Charles III）剝奪醜聞纏身的弟弟安德魯的王子頭銜、並要求搬離皇家住所後，王室消息人士透露，查爾斯三世將自掏腰包，資助這名被貶為平民的弟弟生活費。

《衛報》10月31日引述消息人士說法報導，安德魯將獲得一筆六位數英鎊資金，負擔他從長年居住的溫莎大公園（Windsor Great Park）王室別墅，搬到位於諾福克郡的桑德林罕私人住所的費用。之後，還會每年提供他一筆資金，金額估計是安德魯原有海軍退休金一年2萬英鎊的數倍，這些錢由國王的私人資金支出。

消息人士說，查爾斯三世正設法「一勞永逸」解決安德魯的問題，選擇每年給予一定數額資金的用意，是為了避免安德魯以平民身份展開新生活後，揮霍無度，同時不致於陷入財務困境。安德魯的前妻弗格森（Sarah Ferguson）生活開銷則須自理，兩名女兒碧翠絲和尤吉尼公主仍保有王室頭銜。

英國王室10月30日宣佈，國王已展開撤銷安德魯王子頭銜的程序，並收回其王室住所，今後安德魯將以安德魯．蒙巴頓．溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）為名。據了解，英國首相施凱爾「充分支持」國王的決定，王室宣佈這項消息前，也諮詢過政府的意見，認為做出該決定在憲法上是合適的。

安德魯遭指控涉入美國已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性醜聞，該案吹哨人、已故指控者朱弗里（Virginia Giuffre）身後回憶錄日前出版，書中指稱曾三度與安德魯發生性行為。

衛報報導指出，幾乎可以肯定，國王剝奪安德魯的王子頭銜之決定，受到了朱弗里回憶錄披露的內幕影響。安德魯先前放棄使用公爵頭銜時，國會即有呼聲，要求一併撤銷其王子頭銜。安德魯堅決否認相關指控。

