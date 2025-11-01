驚！ 日本橫濱海邊漂來浮屍 只剩上半身

驚！ 日本橫濱海邊漂來浮屍 只剩上半身2025/11/01 18:54 即時新聞／綜合報導
橫濱山下公園前、日本郵船冰川丸停靠碼頭附近的海域發現半具浮屍。（圖擷取自@livedoornews社群平台「X」）
日本橫濱市山下公園前的海域，今天（1日）上午發現一具僅剩上半身的浮屍。警方以刑事犯罪和意外事故兩個方向著手調查。
綜合媒體報導，目擊男子經過橫濱市中區山下町的山下公園時，發現海面上東西，趕緊打電話報案，「海上有看起來像屍體的東西在漂」。
警方趕到現場，這具屍體漂浮在山下公園前、日本郵船冰川丸停靠碼頭附近海域，僅剩赤裸的上半身。年齡、性別及身分，都待警方調查確認，預計明天驗屍。
【発見】「死体のようなものが浮いている」 横浜・山下公園近くの海に上半身だけの遺体https://t.co/dXoCAlS9mJ— ライブドアニュース （@livedoornews） November 1, 2025
公園の氷川丸が係留されているすぐ近くの岸壁で、上半身だけの遺体があお向けの状態で浮かんでいたという。遺体は性別や年齢は不明で、衣服は身につけていなかったとのこと。 pic.twitter.com/ftN4lpt8E3
