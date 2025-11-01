一女之力扳倒王子！安德魯性侵受害者家屬 直呼勝利

生前指控遭英國前王子安德魯性侵的美國女子朱弗里的回憶錄10月21日上市，美國紐約市1家巴諾書店特闢專區擺放她的這本爆料遺作。（路透）

朱弗里的回憶錄《無人之女》書中印有她年少時與安德魯的合照（左）。（法新社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國已故富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）與已故英女王次子安德魯性侵案中最敢言的受害者維吉妮亞．朱弗里（Virginia Giuffre）的家屬表示，對在半年前自殺身亡、生前致力於權貴性販運與性侵究責的朱弗里而言，安德魯的王子頭銜被撤與趕出王室莊園，是她的一大「勝利」。

朱弗里的兄嫂凱斯‧羅伯茲（Sky Roberts）與亞曼達‧羅伯茲（Amanda Roberts）在給美國《時人》（People）雜誌的聲明中說：「今天，1名來自1個普通美國家庭的普通美國女孩，憑藉她的真理與超凡勇氣，扳倒1名英國王子。」安德魯10月30日被史無前例地剝奪包括「王子」在內的所有王室頭銜，他如今已不能被稱為安德魯王子，而是使用溫莎王朝家族姓氏，被喚作安德魯‧蒙巴頓‧溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）。

該聲明說，朱弗里在她還是個孩子時就遭安德魯性侵，但卻從未停止為她曾有的經歷以及無數跟她一樣的其他倖存者（向施暴者）究責而戰…「今天，她宣布勝利。」

朱弗里是艾普斯坦性販運與性侵案中最敢言的受害者，2021年時控告安德魯在她未滿18歲時3度對她性侵，指稱她經艾普斯坦的女友麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）牽線結識安德魯，並在艾、麥、安3人的明或暗的威逼下，被迫與安德魯發生違反意願的性行為。

安德魯在2019年受訪時宣稱不記得見過朱弗里，更否認朱弗里的性侵指控，但仍於2022年與朱弗里達成庭外和解，和解內容包括提供賠償金以及安德魯捐款給朱弗里的慈善基金會。

今年4月，朱弗里在澳洲住處輕生，享年41歲，然其回憶錄《無人之女》（Nobody’s Girl）仍於上月21日出版；朱弗里在書中詳述自己17歲時3度被迫與安德魯發生性關係的過程，外界因此再度聚焦這樁陳年醜事；安德魯趕在回憶錄上市前夕宣布停用約克公爵頭銜也止不住怒火，抗議人士甚至還當面嗆英王查爾斯三世是否包庇弟弟安德魯。

朱弗里兄嫂還在聲明中說，「身為她的家人的我們，以及她的倖存姊妹們，將繼續維吉妮亞（朱弗里之名）的戰鬥，直到所有與艾普斯坦以及麥斯威爾有關的施虐者與教唆者，也同樣為其行為被究責。」

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

