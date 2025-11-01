APEC領袖合照林信義超邊緣？ 外交部：已與理念相近國家一同詢問韓方

2025 APEC經濟領袖會議今日中午進行經濟領袖代表團體合照時，我國APEC領袖代表林信義被安排在最右邊的位置。（APEC台灣代表團）

2025亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議今日中午進行經濟領袖代表團體合照時，我國APEC領袖代表林信義被安排在最右邊的位置。外交部國組司司長孫儉元表示，韓方昨日深夜才通知我方代表站位，外交部已與理念相近國家一同洽詢韓方，詢問站位安排的邏輯。

APEC台灣代表團今日舉辦「領袖代表國際記者會」，由領袖代表林信義回答媒體提問，國科會主委吳誠文、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮等代表團成員也一同出席。

針對領袖代表合照站位問題，孫儉元說明，其實從1993年APEC舉辦經濟領袖會議至今，每年不同的主辦國對於站位安排的做法皆不一致，今年我國代表林信義的站位安排，代表團直到昨晚10時才收到韓方通知，在收到通知後已主動、並協同理念相近國家詢問韓方站位安排的邏輯，目前尚未收到回覆。

孫儉元指出，外交部往年都會希望了解領袖代表合照站位安排的邏輯，也都有詢問，秉持同樣原則，今年也希望了解韓方安排的思維邏輯。

至於我國領袖代表林信義除了合照之外的場合，是否有與中國國家主席習近平互動？林信義僅說，與很多領袖都有機會互動，互動要看機緣，並未正面回應。

針對明年APEC將在中國深圳市舉辦，孫儉元指出，APEC核心原則為平等參與，這也是維持順暢運作、和諧的關鍵，從2024年中方申請主辦2026年大會時，台灣以及各經濟體都有疑慮，最後中方以書面保證能平等參與、與會人員人身安全有保障，我方持續與各經濟體保持聯繫，盼能確實要求中方履行承諾，確保明年大會平順與會、與會人員安全。

