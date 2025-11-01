撞傷4日本童肇逃 中國酒駕男竟以「聽不懂日文」卸責

42歲中國籍男子鄧洪鵬，酒駕撞傷日本小學生肇逃。（擷取自社群平台「X」）

中國籍男子酒駕，在日本埼玉縣撞傷四名小學生後肇逃。如今案件開庭審理，42歲鄧洪鵬在庭上坦承罪行，但檢方揭露，他事後竟與同行友人商量「只要說不懂日文就好」以規避責任，消息曝光後引發日本社會強烈譴責。

綜合日媒報導，事故發生於5月14日傍晚，鄧洪鵬駕駛休旅車行經三鄉市內道路時，撞上4名正在返家的小六男童，造成其中2人重傷、2人輕傷。肇事後，他並未立刻停車救助，而是逃離現場。

警方調查發現，鄧男在事故發生前，曾於市內某間餐飲店飲酒；而其同車的中國籍25歲男子王洪利明知其酒駕，仍要求鄧男將其載回住所，因而以違反「酒駕同乘」罪嫌偵辦王洪利。

警方調閱行車紀錄器畫面，發現兩人肇事逃逸後曾在車內對話，討論「要把車藏起來」及「說聽不懂日文就好」。檢方指出，這段錄音顯示鄧男非一時恐慌，而是刻意策劃逃避刑責，態度惡劣。

10月30日，埼玉地方法院越谷支部開庭審理時，鄧洪鵬當庭認罪，承認所有起訴內容。檢方指出，他在事發前喝下5杯生啤後駕車上路，撞傷兒童後未施救，罪行重大，建議法院判處2年6月徒刑，預計12月13日宣判。

小学生4人重軽傷のひき逃げ事件初公判 鄧洪鵬被告（43）起訴内容認める 検察側『日本語が分からないと言えばよい』など「事故後の対応も悪質」と懲役2年6か月求刑 埼玉・三郷市 https://t.co/ymsUYoCJQN — TBS NEWS DIG Powered by JNN （@tbsnewsdig） October 30, 2025

