後勤樞紐波克羅夫斯克危急 烏軍特種部隊空降力阻俄軍深入

烏軍消息人士提供特種部隊空降波克羅夫斯克影片截圖。（路透）

烏克蘭東部頓內茨克後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）遭俄國增兵圍困，烏國軍方消息人士10月31日表示，烏軍已派出特種部隊進入該城，力圖守住這座重要戰略據點，阻止俄軍進一步深入頓內茨克州。

《路透》報導，烏克蘭第7空中突擊軍的消息人士10月31日指出，數日前特種部隊由「黑鷹」直升機搭載，空降該市，展開行動，過程中受到俄軍無人機干擾。這場行動由烏克蘭國防情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）親自指揮，目標直搗該市，俄方聲稱已控制、被莫斯科視為烏軍補給線關鍵的重要區域。

《路透》檢視烏軍消息人士提供的一段影片，可見至少10名軍人在一處田野，從直升機上下來，但是路透無法獨立查證這段影片拍攝地點或時間。俄國國防部尚未回應此事。

烏軍這項行動顯示，基輔正力圖守住這座戰略要地，烏軍先前表示，至少約200名俄軍突破防線進入市區；總統澤倫斯基10月31日稍早指出，俄軍集結了17萬兵力在頓內茨克，試圖強攻波克羅夫斯克，當地情勢艱困；烏軍總司令表示，該城補給和防禦皆需強化。

波克羅夫斯克為重要公路和鐵路樞紐，俄軍若拿下此地，將可進一步深入莫斯科亟欲完全佔領的頓內茨克州。烏國的開源地圖計畫「DeepState」評估，波克羅夫斯克至少一半區域尚未被雙方任何一方完全控制，為兩軍爭奪地帶。

New. Hearing Ukraine's military intelligence is conducting a daring counter-offensive near Pokrovsk to reopen key logistics lines. Videos shared with me purport to show a heli drop in areas Russia claims to hold. *Have not been able to verify vids independently. pic.twitter.com/ZGyYfjUD2S — Oliver Carroll （@olliecarroll） October 31, 2025

