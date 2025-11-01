加拿大總理為爭議廣告道歉 川普拒重啟關稅談判

加拿大總理1日出席APEC峰會。（路透）

加拿大日前一支在美國投放的反關稅廣告，遭美國總統川普批評為虛假廣告，並為此中止兩國貿易談判。加國總理卡尼（Mark Carney）1日表示，他已就這支具爭議性的廣告，向川普道歉。

在南韓出席亞太經合組織（APEC）領袖峰會的卡尼，1日證實川普前一天所說，表示「我的確向總統（川普）道歉了」；卡尼也證實，那支廣告播出前，他和安大略省長福特（Doug Ford）一起檢視過廣告內容，但是他當時表達反對用這支廣告，「我告訴福特，我不想推這個廣告」。

請繼續往下閱讀...

該廣告由屬於保守黨的福特委託製作，內容引用已故美國前總統雷根（Ronald Reagan）演說片段，警告關稅將反傷害美國。川普批評廣告扭曲雷根談話原意，是虛假廣告，不僅中止貿易談判，還追加將加國關稅提高10%。

川普日前離開南韓返國時曾提到，他和卡尼在APEC晚宴上「聊得很愉快」，但是未透露細節。川普10月31日重申，儘管卡尼「已經為那則虛假的廣告道歉」，但是美國不會重啟美加貿易談判。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法