    首頁 > 國際

    加拿大總理為爭議廣告道歉 川普拒重啟關稅談判

    2025/11/01 17:02 編譯管淑平／綜合報導
    加拿大總理1日出席APEC峰會。（路透）

    加拿大總理1日出席APEC峰會。（路透）

    加拿大日前一支在美國投放的反關稅廣告，遭美國總統川普批評為虛假廣告，並為此中止兩國貿易談判。加國總理卡尼（Mark Carney）1日表示，他已就這支具爭議性的廣告，向川普道歉。

    在南韓出席亞太經合組織（APEC）領袖峰會的卡尼，1日證實川普前一天所說，表示「我的確向總統（川普）道歉了」；卡尼也證實，那支廣告播出前，他和安大略省長福特（Doug Ford）一起檢視過廣告內容，但是他當時表達反對用這支廣告，「我告訴福特，我不想推這個廣告」。

    該廣告由屬於保守黨的福特委託製作，內容引用已故美國前總統雷根（Ronald Reagan）演說片段，警告關稅將反傷害美國。川普批評廣告扭曲雷根談話原意，是虛假廣告，不僅中止貿易談判，還追加將加國關稅提高10%。

    川普日前離開南韓返國時曾提到，他和卡尼在APEC晚宴上「聊得很愉快」，但是未透露細節。川普10月31日重申，儘管卡尼「已經為那則虛假的廣告道歉」，但是美國不會重啟美加貿易談判。

