馬爾地夫11/1起未滿18歲禁菸 外國遊客也適用

馬爾地夫總統穆伊祖（右）今年稍早提出的世代禁菸令1日生效。圖為穆伊祖10月24日在首都馬列的1場足球表演賽上，與國際足總主席英凡提諾（左）握手。（法新社）

印度洋珊瑚礁島國馬爾地夫衛生部宣布，1日起禁止2007年1月以後出生者吸菸，使之成為全球唯一1個根據世代實施禁菸令的國家。

該部說，這項由馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）在今年稍早提出、11月1日生效的世代禁菸令，旨在「保護公眾健康，與提倡1個無菸世代」；根據新規定，2007年1月1日當天與以後出生者，禁止在馬爾地夫境內購買、使用或販售菸草製品；該禁令適用所有形式的菸草，零售業者在販售前必須確認消費者的年齡。

請繼續往下閱讀...

此外，該世代禁菸令也適用於造訪馬爾地夫的遊客。

馬爾地夫由1191個珊瑚礁小島組成，散佈於赤道兩側約800公里的範圍內，以豪奢觀光聞名，觀光收入約佔該國GDP的30%。造訪馬爾地夫的外國遊客人數最多的前3國依序為中國、德國與英國，而中國吸菸人口眾多，菸民人數估計達3至3.5億。

馬爾地夫衛生部還說，該部仍將持續全面禁止進口、銷售、分銷、持有，以及使用電子菸與霧化產品，此禁令適用不分年齡層的所有人。

向未成年人出售菸草製品將被罰款5萬馬爾地夫幣（約台幣10萬元），使用電子菸設備則會被罰5千馬爾地夫幣。

英國也提出類似的世代禁菸令，目前仍在立法程序中；至於紐西蘭曾是全球第1個實施世代禁菸令的國家，但該法在頒布不到1年後的2023年11月被撤。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

印度洋珊瑚礁島國馬爾地夫以觀光聞名，圖為2023年9月在該國芭環礁拍攝到的水中海龜。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法