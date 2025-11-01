「川習會」避談台灣 福斯新聞揭專家戰略解讀

川普（左）和習近平（右）會晤中對台灣問題完全未著墨。（歐新社）

美國《福斯新聞》31日報導，美國總統川普與中國國家主席習近平10月30日的峰會中，避而不談最有可能將兩國拖入戰爭的台灣問題，兩人的沉默與美中兩國各自的軍事準備形成鮮明對比。專家指出，台灣問題未被提及是「好事」，但也有人直言，川普應該藉機重申支持台灣的立場。

據報導，川普和習近平都有理由在這次峰會中保持低調，因為川普政府尋求中國在邊境執法，和打擊毒品走私方面的合作，習近平則面臨國內日益增長的經濟壓力。然而，儘管兩人在外交方面保持冷靜，但美國戰爭部（國防部）早已為印太地區的潛在衝突做好準備。

近年來，印太緊張局勢有增無減。華府批准對台軍售，前眾議院議長裴洛西等眾多美國議員接連訪台，前總統拜登也多次承諾美軍會保衛台灣，儘管幕僚隨後澄清，美國仍堅持長期以來的「一中政策」。

然而，美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯確實與中國國防部長董軍討論台灣問題，「我們對台灣的立場沒有改變，川普總統也說過同樣的話」。

與此同時，中國透過模擬封鎖和入侵的大規模演習，大幅擴大對台灣的軍事壓力。共軍現在幾乎不間斷地對台灣進行空中和海上包圍演習，這些演習的規模愈來愈大，複雜程度愈來愈高，頻率也愈來愈高。曾經象徵性的武力展示，如今更像是切斷台灣與外界連結的演習。

與其他衝突地區相比，川普很少談到印太地區爆發戰爭的可能性，這讓盟友和對手都不確定，他會在捍衛台灣方面做到什麼程度。

一些支持美國力挺台灣的分析人士，對這次「川習會」感到欣慰，因為人們擔心川普可能會以台灣的利益換取北京經濟讓步，例如放寬中國礦產出口限制、增加農產品採購，或在遏制助長美國芬太尼危機的化學品前提方面進行合作。

美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）資深政治學家郭泓均（Raymond Kuo）表示：「我認為台灣問題沒有被提及是件好事，尤其是最近，台灣方面一直非常擔心台灣會因為某種美中之間的重大交易而被出賣。」

美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）副會長奎尼克（Matthew Kroenig）表示，他認為此次峰會未提及台灣問題，屬於「中立」情況，但他更希望川普重申美國的「一中政策」，同時警告北京「停止幾乎每天對台灣進行的軍事脅迫，和灰色地帶活動」。

郭泓均指出，隨著緊張局勢加劇，台灣大幅增加國防開支，過去兩年預算增加約75%，目前台灣政府用於國防的資金比例高於美國。不過，他警告，美國武器交付的生產延誤，包括今年年初超過200億美元的累計訂單，可能會削弱台灣跟上中國軍事現代化步伐的能力。

華府智庫「國防重點」軍事分析主任卡瓦納（Jennifer Kavanagh）表示，她對台灣問題未被列入正式議程並不感到意外，「雙方都非常關注諸多貿易問題，就台灣問題達成『大幅妥協』的情況，似乎總是有些牽強」。

但卡瓦納警告，美中兩國不能無限期地迴避這個問題，「近年來，局勢顯著升級，長期以來圍繞著『一中政策』和戰略模糊性的共識已開始瓦解。她強調，美中雙方重申致力於以和平方式解決分歧至關重要。

她也補充道，台海地區的軍事平衡已「迅速向中國傾斜」，如果緊張局勢繼續升級，美國的嚇阻力將變得不那麼可信，「轉向亞洲的時機可能已過去」，這表明華府現在必須專注於管控競爭，而不是扭轉競爭。

