    名古屋主婦命案破案了！群馬一家三口滅門慘案 警追緝逃亡27年凶嫌

    2025/11/01 16:32 即時新聞／綜合報導
    日本群馬縣1998年1月14日發生一家三口滅門血案，凶嫌小暮洋史逃亡27年尚未落網。（圖擷自群馬縣警察本部官網）

    日本群馬縣當局11月加強搜查通緝犯，警方今（1日）到高崎市車站發放傳單，希望各界關注1998年1月14日的一家三口滅門血案，現年56歲的凶嫌小暮洋史至今尚未落網。

    據《NHK》報導，本案發生在群馬縣群馬町（已改制為高崎市），一戶人家86歲老母親和48歲夫婦共3人慘遭殺害，嫌犯是卡車司機小暮洋史，他作案後旋即逃逸，27年來下落不明。

    在車站看到警方發放傳單的女子透露，她從新聞得知有個26年懸案的嫌犯自首（名古屋主婦命案），這讓她感到調查人員確實不應放棄，希望滅門慘劇能夠儘快偵破。

    群馬縣警察本部重要事件特別搜查負責人上原哲指出，名古屋主婦命案和本案發生時間相近，即使是很小的細節也有可能幫助破案，希望民眾踴躍提供線索。

    從群馬縣警察本部今天所公開的傳單可以看到，警方對小暮洋史發布300萬日圓（約新台幣60萬元）懸賞金，他1969年7月31日出生、身高170公分，附上當年長相以及過了27年後的模擬外貌。

    警方模擬小暮洋史過了27年後的各種可能長相。（圖擷自群馬縣警察本部官網）

