名古屋主婦命案破案了！群馬一家三口滅門慘案 警追緝逃亡27年凶嫌

日本群馬縣1998年1月14日發生一家三口滅門血案，凶嫌小暮洋史逃亡27年尚未落網。（圖擷自群馬縣警察本部官網）

日本群馬縣當局11月加強搜查通緝犯，警方今（1日）到高崎市車站發放傳單，希望各界關注1998年1月14日的一家三口滅門血案，現年56歲的凶嫌小暮洋史至今尚未落網。

據《NHK》報導，本案發生在群馬縣群馬町（已改制為高崎市），一戶人家86歲老母親和48歲夫婦共3人慘遭殺害，嫌犯是卡車司機小暮洋史，他作案後旋即逃逸，27年來下落不明。

請繼續往下閱讀...

在車站看到警方發放傳單的女子透露，她從新聞得知有個26年懸案的嫌犯自首（名古屋主婦命案），這讓她感到調查人員確實不應放棄，希望滅門慘劇能夠儘快偵破。

群馬縣警察本部重要事件特別搜查負責人上原哲指出，名古屋主婦命案和本案發生時間相近，即使是很小的細節也有可能幫助破案，希望民眾踴躍提供線索。

從群馬縣警察本部今天所公開的傳單可以看到，警方對小暮洋史發布300萬日圓（約新台幣60萬元）懸賞金，他1969年7月31日出生、身高170公分，附上當年長相以及過了27年後的模擬外貌。

警方模擬小暮洋史過了27年後的各種可能長相。（圖擷自群馬縣警察本部官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法